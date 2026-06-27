Advierten sobre crecimiento del consumo en Mar del Plata: "Ahora, la droga está en todos lados"

Conmemorando la jornada de reflexión, se realizó este viernes en Mar del Plata una marcha que partió desde el hotel ubicado en 9 de julio y Mitre y llegó hasta la Escalinata de la Iglesia Catedral. "Hay que hacerse cargo porque todos formamos parte como sociedad", dijo Ambay Trobbiani.

Ella colabora en la Pastoral de las Adicciones y Drogadependencia en la Diócesis y en diferentes organizaciones que trabajan en equipo para sacar a los chicos de la droga. "Nos reunimos una vez por mes para saber cómo seguir adelante y todos los días, cada uno de los que integramos el espacio, trabajamos en nuestros dispositivos acompañando", contó en diálogo con Radio Extra 102.1.

Drogas sintéticas que se trafican en el narcomenudeo.

Según su percepción, la situación es crítica. "Cada vez más jóvenes los chicos", se lamentó en referencia a la edad en la que caen en el consumo problemático. "Se nota en las calles y en las escuelas. Ahora, la droga está en todos lados", esbozó con preocupación. Aunque sabe que por el desgano no debe claudicar y tiene que seguir con el propósito que la une a la causa.

Convocatoria para este viernes.

A propósito del lema de "la Marcha por la vida", Ambay refirió: "En la cárcel se ven pibes de 18 o 20 años que llegan destruidos por la droga". Lo dice en primera persona: se encarga de visitar los calabozos y ver cómo terminan los jóvenes por el consumo y/o la comercialización: presos o muertos.

La intención de la pacífica manifestación, recorriendo puntos céntricos de la ciudad, es reflejar el estado alarmante de la problemática y exponerlo: "El que anda por las calles de Mar del Plata lo ve", concluyó Trobbiani.