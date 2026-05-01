Alcohol y drogas en el trabajo: preocupa cómo afecta el consumo problemático en Mar del Plata

El síndrome de burnout o del "trabajador quemado" comienza a impactar en Mar del Plata a niveles preocupantes y mantienen una estrecha relación con la drogadependencia, según revela un informe elaborado por fuentes gubernamentales y consultoras privadas.

Según define la Organización Mundial de la Salud (OMS), el burnout "es el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo, que no se ha manejado con éxito”. El estudio realizado por los investigadores alerta que es cada vez más usual el consumo de alcohol, marihuana y cocaína, en el ámbito portuario, rural y fabril de la ciudad e incluso ya afecta al presentismo y los accidentes laborales.

El doctor Luis Corda Galiano, especialista en salud mental, dirige y coordina el Grupo Fénix, un equipo dedicado al rescate y recuperación de trabajadores con serias adicciones, en el gremio de Smata. El profesional contó a 0223 sobre la existencia de estadísticas que advierten que “Mar del Plata está a la cabeza” en el consumo problemático a nivel nacional.

Un informe del 2026 elaborado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y consultoras de recursos humanos indican que en la Argentina, “el alcohol es la sustancia psicoactiva de mayor impacto, seguido por los psicofármacos sin receta, este último, especialmente en sectores de servicios y alta dirección”.

En ese marco, el ausentismo alcanza el 30% en el sector industrial, vinculado directa o indirectamente a consumos problemáticos. “Un 15% de los trabajadores encuestados en sectores críticos admite haber consumido alguna sustancia durante o inmediatamente antes de la jornada laboral para sobrellevar el estrés", alerta el informe.

El consumo problemático en Mar del Plata y el mundo

El informe añade que a nivel mundial, el consumo de estimulantes sintéticos y el uso no médico de fármacos (benzodiacepinas) en el ámbito laboral han crecido un 12% en los últimos dos años. Está vinculado al síndrome del desgaste laboral, en un contexto de un alto índice de informalidad laboral, que es superior al 45%. Lo que implica que el resto de los trabajadores carecen de cobertura en salud mental y programas de asistencia.

El consumo de alcohol sigue siendo la principal causa de ausentismo y accidentes laborales en Sudamérica, afectando la productividad en un estimado del 3.5% del PBI regional. Según el especialista en salud mental, Luis Corda Galiano, en base al informe elaborado por consultoras y organismos gubernamentales, existe "un 30% del ausentismo laboral en el sector industrial, vinculado directa o indirectamente con consumos problemáticos" a nivel país.

Corda Galiano, señala que, según un relevamiento realizado sobre un universo de 1.200 trabajadores en General Pueyrredon, en el cordón industrial y frutihortícola de General Pueyrredon, en el 40% de los incidentes viales y laborales, se encontraron sustancias psicoactivas en los testeos de control.

El informe citado por el profesional, advierte que en el sector portuario de Mar del Plata, "se registran índices de consumo superiores a la media nacional en trabajadores de alta exigencia física y turnos rotativos. El uso de sustancias para combatir el frío, el cansancio y el aislamiento es una línea de análisis crítica en la salud ocupacional local", describe el escrito.

Organizaciones locales indican que la demanda de tratamiento en trabajadores activos ha crecido un 20%. La franja más afectada es la de varones de entre 25 y 45 años.

"Se nota una ausencia absoluta de la salud pública, no hay ningún tratamiento y las instituciones como los CPA están prácticamente desfinanciadas. No hay posibilidad de internación, el Higa esta colapsado y no hay apoyo a las ONG's u organizaciones privadas. Proponemos es trabajar sobre la vocación y de rol social. Hay que poder atender y salir al cruce de lo que está pasando.Con la queja solamente, no podemos hacer nada", reflexionó Corda Galiano.

La incidencia del consumo de sustancias en el ámbito laboral es un reflejo de lo que trasciende en la sociedad. A fines de marzo, la Secretaría de Salud de General Pueyrredon, informó que la línea 109 de Atención en Salud Mental registró un incremento del 103% en la cantidad de consultas, en los meses de enero, febrero y marzo, en comparación con el mismo período del año anterior.

Desde el área municipal, indican que la mayor demanda se concentra en personas de entre 20 y 40 años, seguida por el grupo de 40 a 60. Las mujeres duplican a los varones en relación a la cantidad total de llamadas. Mayoritariamente se tratan de episodios de ansiedad -en su mayoría leves o moderados- y consultas de terceros vinculadas a consumos problemáticos y síntomas depresivos.