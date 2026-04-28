La oscura trama que manejan los investigadores por el cuerpo carbonizado en el oeste marplatense

El cadáver apareció en el barrio Autódromo y aún no fue confirmado su identidad. Foto ilustrativa: 0223.

La justicia de Mar del Plata investiga una sucesión de violentos crímenes ocurridos durante el fin de semana en los barrios Juramento, José Hernández y Belgrano.

El primero de ellos ocurrió en la madrugada del viernes 24 de abril en el barrio Juramento. Eber Ezequiel Puliti, de 39 años, fue encontrado sin vida cerca de las 3.30 en inmediaciones de Diagonal Gascón y Juramento. El cadáver se encontraba tendido sobre la calle, con el torso desnudo y no llevaba documentos. La víctima poseía una herida de arma blanca en la zona intercostal superior derecha y una segunda herida en el glúteo derecho.

El segundo crimen fue el más atroz y sucedió el sábado 25 de abril en un descampado que limita el barrio José Hernández y Caribe, cuando la policía halló un cuerpo carbonizado a la altura de la avenida Juan B. Justo al 8400. Todo indica, aunque aún no fue confirmado de manera oficial, que se trataría de Kevin Ábalos, un hombre de 33 años que era intensamente buscado por su familia.

El cadáver apareció en el barrio Autódromo y aún no fue confirmado su identidad. Foto ilustrativa: 0223.

El tercer homicidio comenzó con un hombre de 30 años que fue baleado en una pierna, en la mañana de este lunes 27 de abril, en la avenida Vértiz al 11.700, en el barrio General Belgrano. Horas después, la víctima, identificado como Marcelo Lorenzo Rojas, de 36 años, murió en el Higa.

Los investigadores evalúan la hipótesis de que el crimen sea un ajuste de cuentas directamente vinculado al crimen de Ábalos.

Dos homicidios y un point de drogas

Según pudo saber 0223, una de las principales hipótesis que barajan los investigadores, el crimen de Kevin Ábalos podría responder a un conflicto relacionado al narcomenudeo y a “conflictividades” que se generaron en torno a un point de drogas ubicado en la zona donde después apareció el cuerpo incinerado.

A medida que se avanza en la investigación, crece la hipótesis de que hay una estrecha relación entre la brutal muerte de Ábalos y el crimen de Marcelo Lorenzo Rojas. Todo sugiere que se trató de un ajuste de cuentas.

“La problemática de fondo en esos dos hechos –de Ábalos y Rojas- es en un contexto de consumo y de problemáticas en torno a los points y a ganar los lugares o a robos que se suceden adentro de los points. Sabemos que hay una cuestión de consumo problemático que conlleva estos hechos violentos”.