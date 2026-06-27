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Mundial 2026

Congo hizo historia y se metió entre los mejores terceros

Los africanos derrotaron por 3 a 1 a Uzbekistán y se aseguraron un lugar en los 16avos de final del Mundial 2026.

Un sueño cumplido. Congo no se quería ir de la cancha después de una clasificación histórica.

27 de Junio de 2026 23:43

Por Redacción 0223

PARA 0223

La República Democrática del Congo le ganó 3-1 a Uzbekistán y se clasifico como el mejor de los terceros a los 16avos de la Copa Mundial 2026 con cede en Estados Unidos, Canadá y México. Los goles llegaron con doblete de Yoane Wissa a los 23 minutos y 45 del segundo tiempo Fiston Mayale a los 33, mientras que a los 10 minutos del primer tiempo abrió el marcador Eldor Shomurodov para Uzbekistán

En un partido muy frenético donde República Democrática del Congo se encontraba con 1 punto y Uzbekistán con 0, se jugaban un posible tercer puesto. Desde el arranque a los 10 minutos Eldor Shomurodov, rompió el 0 en el marcador y adelanto a Uzbekistán con un gol picandola por arriba ante la salida del arquero desde la izquierda. 8 minutos más tarde le anularon un gol a Nathanael Mbuku mediante la decisión del VAR y evitaba (parcialmente) la igualdad de la Republica Democrática del Congo.

Sin darse por vencido y con muchas más chances creadas, RD Congo llegaba finalmente a la igualdad mediante los 12 pasos que Yoane Wissa convertía en gol a los 23 minutos  del segundo tiempo. El empate no le alcanzaba al Congo, con mucha convicción y perseverancia en la situaciones de gol, a los 33 del complemento Fiston Mayale primerio al arquero, en una pelota que provenía de un rebote, y coloco el 2-1 que desataba la locura en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Pero no se quedaban solo con la ventaja, porque a los 45 minutos del segundo tiempo, nuevamente Wissa clavaria un latigazo desde fuera del área al segundo palo del arquero para terminar el partido 3-1 y meterse entre los mejores terceros.

La República Democrática del Congo hizo historia y se metió entre los mejores terceros, se calificó a los 16avos con 4 puntos, en una campaña histórica, empatando el primer partido 1-1 ante Portugal (una de las candidatas previo al inicio de la copa), derrota ante Colombia en la segunda fecha 1-0 y la victoria final ante Uzbekistán por 3-1. El próximo partido será ante Inglaterra el próximo miércoles 1 de julio desde las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. 

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