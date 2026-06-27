Con el "1" asegurado y muchos cambios, Argentina cierra el grupo ante Jordania

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, optará por una formación alternativa, sin la presencia del capitán Lionel Messi, para enfrentar esta noche a Jordania, en el marco de la última fecha del Grupo J correspondiente al Mundial 2026.

Scaloni prepara una rotación para el tercer encuentro de la 'Albiceleste' y prescindirá de su máxima figura, que ya anotó cinco goles en el certamen mundialista. Emiliano 'Dibu' Martínez parecía que iba a descansar pero no quiere largar el auto y seguiría de titular.

Gonzalo Montiel, quien jugó 45 minutos frente a Argelia, reemplazaría a Nahuel Molina en el lateral derecho, al tiempo que el zaguero Nicolás Otamendi estará en lugar de Cristian 'Cuti' Romero por una lesión, Marcos Senesi -convocado para suplantar a Leandro Balerdi- haría su debut y Nicolás Tagliafico ocupará la posición de Facundo Medina, de gran desempeño hasta el momento.

En el mediocampo, Exequiel Palacios ingresará por Rodrigo De Paul, Leandro Paredes será titular por primera vez, mientras que la incógnita pasa por Giovani Lo Celso o Valentín Barco. En tanto, Nico Paz sería el reemplazante de Messi, al tiempo que Julián Álvarez será el único delantero

La posible formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez