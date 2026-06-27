La desgarradora confesión de Muslera: "Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte"

Fernando Muslera rompió el silencio luego de la eliminación de la Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026. El arquero asumió la responsabilidad por su error ante España, pidió disculpas al pueblo uruguayo y habló sobre la intimidad del vestuario. El entrenador Marcelo Bielsa reconoció que fue el propio Muslera el que decidió salir en el entretiempo.

El arquero quedó marcado por su error en el gol de Álex Baena durante la derrota frente a la Roja y, una vez finalizado el encuentro, habló en la zona mixta para hacerse cargo de lo ocurrido. No fue el primer tanto en el que tuvo responsabilidad durante la competencia.

"Nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara y creo que esta es la manera más cercana que tengo de hablarle a los uruguayos", expresó en declaraciones a DSports. Además, visiblemente golpeado por la situación, reconoció que "nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice y por cómo me preparé".

Mientras en Uruguay se lo ponía en el ojo de la tormenta por su rendimiento, Muslera reveló que les habló a sus compañeros en el vestuario después de la derrota. "Como le dije a los chicos después del partido en el vestuario, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Les pedí disculpas a ellos y les pido a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso", sostuvo.



