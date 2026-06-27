Cuáles son los cruces confirmados para 16avos de final
Aunque todavía restan definir clasificados y posiciones finales, ya se conocen 9 choques para la primera instancia eliminatoria.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá comienza a entrar en su etapa de definición. Mientras concluye la fase de grupos, poco a poco se confirman los países que lograron la clasificación a los 16avos de final, instancia que se jugará a partir del domingo.
En este sentido, con las confirmaciones de los grupos A, B, C, D, E y F, a lo largo de la jornada de este viernes se terminaron de disputar otros tres grupos, como lo son el I, H y G, para de esta manera, darle más color al cuadro de los mata-mata.
Cabe destacar que a lo largo de la definición de los distintos grupos las posiciones de los terceros irá variando, debido a que los 8 mejores que terminen en esta posición se conocerán luego de que finalice el Grupo J, en el que participa Argentina.
Cruces de 16avos de final confirmados
Lado izquierdo del cuadro
Alemania vs. Paraguay
Francia vs. Suecia
Sudáfrica vs. Canadá
Países Bajos vs. Marruecos
Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
Lado derecho del cuadro
Brasil vs. Japón
Costa de Marfil vs. Noruega
México vs. Ecuador
Argentina vs. Cabo Verde
Australia vs. Egipto
Clasificados sin rival confirmado: España, Bélgica y Suiza
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