Cuáles son los cruces confirmados para 16avos de final

Kevin De Bruyne, en su último mundial, encabeza a una Bélgica que quiere dejar de ser promesa y llegar lejos.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá comienza a entrar en su etapa de definición. Mientras concluye la fase de grupos, poco a poco se confirman los países que lograron la clasificación a los 16avos de final, instancia que se jugará a partir del domingo.

En este sentido, con las confirmaciones de los grupos A, B, C, D, E y F, a lo largo de la jornada de este viernes se terminaron de disputar otros tres grupos, como lo son el I, H y G, para de esta manera, darle más color al cuadro de los mata-mata.

Cabe destacar que a lo largo de la definición de los distintos grupos las posiciones de los terceros irá variando, debido a que los 8 mejores que terminen en esta posición se conocerán luego de que finalice el Grupo J, en el que participa Argentina.

Cruces de 16avos de final confirmados

Lado izquierdo del cuadro

Alemania vs. Paraguay



Francia vs. Suecia



Sudáfrica vs. Canadá



Países Bajos vs. Marruecos



Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina

Lado derecho del cuadro

Brasil vs. Japón



Costa de Marfil vs. Noruega



México vs. Ecuador



Argentina vs. Cabo Verde



Australia vs. Egipto

Clasificados sin rival confirmado: España, Bélgica y Suiza



