A un paso del podio: Nico Varrone se quedó con el cuarto puesto y sumó sus primeros puntos en la categoría

El piloto bonaerense se quedó con un importante cuarto puesto de la competencia llevada a cabo en el trazado callejero del estado de la Florida.

Nico Varrone dio un paso clave en su primera temporada en la Fórmula 2 al finalizar en la cuarta posición en la carrera sprint disputada en Miami. El piloto argentino mostró consistencia, ritmo y una gran capacidad para mantenerse competitivo en un circuito exigente, logrando así sumar sus primeros cinco puntos en la categoría antesala de la Fórmula 1.

El representante de Van Amersfoort Racing tuvo una largada prolija y supo sostener su posición en un pelotón muy parejo, donde cada error se paga caro. A lo largo de la competencia, Varrone evitó complicaciones, administró bien los neumáticos y aprovechó las oportunidades que se le presentaron para meterse entre los protagonistas. Quedó cerca del podio pero tuvo que aguantar y defender los ataques de los monoplazas de atrás.

En el final se dio una linda pelea entre Tsolov, Van Hoepen y Dunne que terminaron los tres en paralelo en la última curva y el bulgaro se terminó quedando con el triunfo por segunda carrera consecutiva.

Este resultado no solo marca un hito personal para el argentino, sino que también refuerza su proceso de adaptación a la F2, una categoría conocida por su alto nivel de competitividad y por ser una verdadera escuela para futuros pilotos de Fórmula 1. La evolución mostrada en Miami deja señales positivas de cara a lo que viene.

Además, el rendimiento del sábado le permite encarar con confianza la carrera principal del domingo. Varrone largará desde la sexta posición a partir de las 13:30, con una grilla que promete acción desde la primera curva y donde la estrategia jugará un rol fundamental.