Nico Varrone voló en Barcelona: segundo mejor tiempo en la pretemporada de Fórmula 2

El argentino fue protagonista en el Circuit de Barcelona-Catalunya y dejó una señal fuerte en su estreno con Van Amersfoort Racing.

El nombre de Nico Varrone empezó a sonar fuerte en el paddock de la FIA Formula 2 Championship. En el primer día de pretemporada disputado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, el piloto argentino se ubicó segundo en la tabla general de tiempos y dejó una imagen sólida en su estreno oficial con Van Amersfoort Racing. Un comienzo que no pasó inadvertido en una categoría tan exigente.

El bonaerense de 25 años marcó 1:25.058 en el tramo final de la jornada y quedó a 0.688 del mejor registro del día, que fue para el mexicano Noel León, quien con Campos Racing estableció 1:24.370. Más allá de que en los tests cada equipo ejecuta programas distintos y los tiempos no son definitivos, Varrone se mostró competitivo durante toda la sesión e incluso llegó a liderar la tanda cuando comenzaron las simulaciones con neumáticos blandos.

La actividad se dividió en dos bloques bien marcados. Por la mañana, con pista húmeda en los primeros minutos y trabajos de instalación, el argentino completó 22 vueltas y finalizó 18°. Ya por la tarde, con mejores condiciones de adherencia, dio un salto importante en rendimiento y cerró el día con un total de 64 giros, siendo uno de los rookies que más rodó, una clara señal de confianza del equipo neerlandés.

Detrás de León y Varrone se ubicó el paraguayo Joshua Dürksen, ahora en Invicta Racing y piloto de desarrollo de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, con 1:25.274. El compañero del argentino, Rafael Villagómez, registró 1:26.251, mientras que el estadounidense Colton Herta, vinculado al proyecto de Cadillac en Fórmula 1, fue décimo con 1:26.025.

La jornada tuvo tres banderas rojas producto de incidentes de Sebastián Montoya, un trompo de Dürksen y una detención de Nikola Tsolov, lo que condicionó los minutos finales. Como referencia, la pole position 2025 en Barcelona fue de 1:25.180 y en 2024 se registró 1:24.766, lo que permite dimensionar que el tiempo de Varrone, aun en contexto de ensayo, se movió en parámetros realmente competitivos.

Las pruebas continuarán hasta el 19 de febrero y servirán como preparación para el debut oficial del campeonato, previsto del 6 al 8 de marzo en Australia. Para Varrone, este arranque no solo suma confianza: también instala su nombre como uno de los argentinos a seguir de cerca en el camino hacia la élite del automovilismo mundial.