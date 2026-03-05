Nico Varrone dio su primer paso en Fórmula 2: resultado y sensaciones del estreno

El piloto argentino completó su primera práctica oficial en la categoría antes de la clasificación del fin de semana.

El piloto argentino Nicolás Varrone tuvo su estreno oficial en la Formula 2 y completó la única práctica del fin de semana con el equipo Van Amersfoort Racing. En la sesión inicial, el bonaerense finalizó en la 14ª posición tras marcar un mejor registro de 1:30.399, quedando a 1.262 segundos del tiempo más rápido.

El ensayo sirvió como primer contacto competitivo para Varrone dentro de la exigente antesala de la Fórmula 1. El argentino trabajó junto al equipo en la adaptación al monoplaza y en la puesta a punto, acumulando vueltas importantes para entender el comportamiento del auto en pista.

La referencia de la sesión la marcó el francés Gabriele Minì, quien lideró los tiempos con un registro de 1:29.137 a bordo del auto del equipo MP Motorsport, estructura asociada al programa junior de Alpine.

Entre los pilotos sudamericanos también se destacaron el paraguayo Joshua Duerksen, que finalizó en el noveno lugar con Invicta Racing, mientras que el colombiano Sebastián Montoya terminó en la 18ª posición representando a Prema Racing.

Para Varrone, la jornada marcó un paso importante dentro de su crecimiento en el automovilismo internacional. El argentino, con experiencia en resistencia y categorías europeas, comenzó a sumar kilómetros en un campeonato que suele ser la última escala antes de la máxima categoría.

La actividad continuará con la clasificación que comenzará a las 00:55, instancia clave para definir la grilla de la carrera sprint de mañana. Allí, Varrone buscará seguir mejorando sus registros y consolidar su adaptación en su primera experiencia oficial en la Fórmula 2.