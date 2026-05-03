Nicolás Varrone terminó con un sabor amargo el Gran Premio de Miami

En una carrera complicada por el clima, Varrone arriesgó y generó un choque que lo relegó.

El piloto argentino Nicolás Varrone finalizó en el 13.º puesto en la carrera principal de la Fórmula 2 en Miami y se quedó sin sumar puntos, en una competencia que lo tuvo cerca de la zona puntuable pero terminó en una frustración.

Varrone, que venía de completar un gran fin de semana con un cuarto puesto en la Sprint y una destacada clasificación, perdió una buena posibilidad a 20 minutos del final, cuando intentó una maniobra después de la recta larga y tocó a Martinius Stenshorne.

El incidente también involucró a Laurens van Hoepen y dejó al argentino relegado en el clasificador. Además, los comisarios deportivos le aplicaron una sanción de 10 segundos, lo que terminó de complicar sus chances de cerrar la carrera entre los diez primeros.

La competencia se desarrolló con una pista muy cambiante debido a las condiciones climáticas, un factor que volvió más complejo el trámite y obligó a los pilotos a administrar riesgos en cada maniobra.

De esta manera, Varrone cerró la final en Miami con sabor amargo: terminó 13° y no sumó puntos, después de haber mostrado ritmo competitivo durante el fin de semana y de haber conseguido sus primeros puntos en la categoría con el cuarto puesto en la Sprint.

