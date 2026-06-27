Se negó a declarar la pareja que intentó vender el celular robado en el skatepark

Buscan al hombre que simuló ayudar a Julián Gómez y le sustrajo el celular y las zapatillas cuando estaba inconsciente.

La pareja que pidió 150 mil pesos para devolver el celular robado a un joven de 15 años que fue atropellado en el skatepark y fue aprehendida en las últimas horas se negó a declarar en Tribunales y fue trasladada al complejo penitenciario de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el sujeto de 23 años y la joven de 20 se entrevistaron con miembros de la defensa oficial y no quisieron dar su versión de los hechos ante el fiscal Carlos Russo.

La pareja exigió 150.000 pesos por el dispositivo de Julián.

Al término de la presentación, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 le pidió a la Justicia de Garantías que convierta la aprehensión en detención y que sigan alojados en la Unidad Penal N° 44 y N° 50 de Batán, respectivamente.

Según la investigación, la pareja se había contactado con una prima de Julián Gómez, que permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), y le ofreció devolver el equipo robado a cambio del monto mencionado.

Un sujeto simuló auxiliar a Julián y le robó sus pertenencias.

Luego de ese llamado, la mujer se comunicó con personal de la subcomisaría Casino y pactó un encuentro para hacerse del mismo: al lugar llegaron los oficiales, quienes contaron con el apoyo de efectivos de la comisaría undécima, y redujeron a la pareja.

Más allá de la imputación a la pareja por encubrimiento agravado, la investigación continúa para hallar al sujeto que el lunes simuló ayudar al adolescente de 15 años antes de robarle el celular y las zapatillas.