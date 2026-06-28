Imágenes impactantes: así fue el apagón que dejó a oscuras a Mar del Plata

Mar del Plata amaneció este domingo con un escenario inusual después de que un corte de energía de gran magnitud dejara sin electricidad a toda la ciudad durante la madrugada. La falla impactó tanto en viviendas como en comercios, edificios públicos y privados, mientras que numerosos semáforos y el alumbrado público quedaron fuera de funcionamiento en diferentes barrios.

El apagón comenzó a generar inconvenientes desde las primeras horas de la jornada. La circulación se volvió más compleja en las arterias de mayor tránsito debido a la falta de semáforos, por lo que automovilistas y peatones debieron desplazarse con mayor precaución. A su vez, varios locales comerciales retrasaron el inicio de sus actividades hasta que regresara el suministro eléctrico.

Lectores de 0223 enviaron imágenes que reflejan el impacto del corte en distintos puntos de la ciudad, donde se observan calles completamente a oscuras durante la madrugada y complicaciones en el tránsito por la falta de señalización.

Con el paso de la mañana, el servicio comenzó a recuperarse de forma gradual en diferentes sectores de Mar del Plata. Aunque en un primer momento todavía persistían zonas sin energía, las cuadrillas continuaron trabajando para normalizar el suministro en toda la ciudad.

Desde Edea explicaron que el corte general se produjo a raíz de una falla en la red de distribución de 132 kV y aseguraron que los equipos técnicos trabajaron para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Finalmente, la distribuidora confirmó que el suministro eléctrico ya fue restituido en su totalidad, por lo que todos los usuarios de Mar del Plata volvieron a contar con energía tras varias horas de trabajo para solucionar la falla.