Cinco barrios de Mar del Plata se quedaron sin luz por la tormenta

Una zona clave de Mar del Plata se quedó sin luz por la afectación de dos distribuidores.

Debido a las tormentas fuertes que azotaron este lunes por la mañana a General Pueyrredon y la región, diferentes zonas de Mar del Plata sufrieron interrupciones en el suministro eléctrico y se encuentran trabajando para normalizar el servicio.

De acuerdo a la información a la que accedió 0223, dos distribuidores fueron afectados y quedaron momentáneamente fuera de servicio por el temporal que afecta a la ciudad y se espera que continúe esta noche y también a lo largo del martes.

Los sectores que sufrieron el corte de luz fueron el sur y el puerto, puntualmente en Chapadmalal y Playa Los Lobos, al igual que en los barrios Las Avenidas, Villa Lourdes y El Progreso.

El extremo sur y el puerto de Mar del Plata fueron las dps zonas afectadas por el temporal.

Según comunicaron fuentes oficiales de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (Edea), buscan resolver los inconvientes en las próximas horas para que los usuarios vuelvan a tener luz.

Cuándo cesas las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para esta tarde y noche, y uno de nivel naranja para la madrugada y mañana del martes. Para la siguiente jornada se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, las cuales estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos.

También esperan actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h). Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.