Cinco barrios de Mar del Plata se quedaron sin luz por la tormenta
Cuándo se normalizará el servicio eléctrico en la ciudad, según Edea. Rige un alerta naranja para este martes.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Debido a las tormentas fuertes que azotaron este lunes por la mañana a General Pueyrredon y la región, diferentes zonas de Mar del Plata sufrieron interrupciones en el suministro eléctrico y se encuentran trabajando para normalizar el servicio.
De acuerdo a la información a la que accedió 0223, dos distribuidores fueron afectados y quedaron momentáneamente fuera de servicio por el temporal que afecta a la ciudad y se espera que continúe esta noche y también a lo largo del martes.
Los sectores que sufrieron el corte de luz fueron el sur y el puerto, puntualmente en Chapadmalal y Playa Los Lobos, al igual que en los barrios Las Avenidas, Villa Lourdes y El Progreso.
Según comunicaron fuentes oficiales de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (Edea), buscan resolver los inconvientes en las próximas horas para que los usuarios vuelvan a tener luz.
Cuándo cesas las lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para esta tarde y noche, y uno de nivel naranja para la madrugada y mañana del martes. Para la siguiente jornada se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, las cuales estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos.
También esperan actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h). Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.
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