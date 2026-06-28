Mar del Plata amaneció a oscuras: un masivo corte de luz dejó sin servicio a toda la ciudad

Mar del Plata amaneció este domingo completamente a oscuras tras un masivo corte de energía eléctrica que se registró durante la madrugada y dejó sin suministro a toda la ciudad.

La interrupción del servicio afectó a miles de hogares y también alcanzó a comercios, edificios públicos y privados, mientras que numerosos semáforos dejaron de funcionar y el alumbrado público permaneció apagado en distintos barrios.

La falta de electricidad generó complicaciones en la circulación vehicular durante las primeras horas de la mañana, especialmente en las principales avenidas, donde la ausencia de semáforos obligó a extremar las precauciones.

Qué dijo la empresa

La empresa Edea emitió un comunicado donde señaló que el corte "se originó en una falla en la red de distribución de 132 kV".

Los equipos técnicos de la empresa se encuentran trabajando para normalizar el suministro lo antes posible.