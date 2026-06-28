Tras varias horas sin luz, Mar del Plata comienza a recuperar el suministro eléctrico

Tras el masivo corte de energía que dejó a Mar del Plata completamente a oscuras durante la madrugada de este domingo, el servicio comenzó a restablecerse de manera paulatina en distintos puntos de la ciudad.

La interrupción del suministro afectó a miles de hogares y también alcanzó a comercios, edificios públicos y privados. Además, numerosos semáforos dejaron de funcionar y el alumbrado público permaneció apagado en diferentes barrios, lo que generó importantes complicaciones desde las primeras horas del día.

La falta de electricidad impactó especialmente en la circulación vehicular durante la mañana. En las principales avenidas, la ausencia de semáforos obligó a conductores y peatones a extremar las precauciones para evitar accidentes, mientras que muchos comercios demoraron su apertura a la espera del regreso del suministro.

Con el correr de las horas, vecinos de distintos sectores comenzaron a reportar el regreso de la energía, aunque todavía persistían sectores afectados y la normalización avanzaba de manera progresiva.

Qué informó Edea

Desde la empresa Edea explicaron que el apagón "se originó en una falla en la red de distribución de 132 kV" y aseguraron que sus equipos técnicos trabajaban para restablecer el servicio en la totalidad de las zonas afectadas "lo antes posible".

Mientras continúan las tareas para normalizar el suministro, desde la entidad informaron que ya se logró restablecer aproximadamente el 50% del servicio en Mar del Plata. Se estima que, de no surgir nuevos inconvenientes, el suministro quedará completamente normalizado en alrededor de una hora, por lo que el regreso de la electricidad continuará de manera progresiva en los sectores que aún permanecen sin energía.

Además, la distribuidora recordó que los usuarios pueden realizar reclamos técnicos a través de la línea gratuita 0800-666-3332, por WhatsApp al 223-634-3332 o mediante su sitio web.