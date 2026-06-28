Tras el apagón, se normalizó el servicio eléctrico en toda Mar del Plata

La empresa distribuidora Edea informó que el servicio eléctrico quedó completamente normalizado en Mar del Plata luego del apagón general que afectó a toda la ciudad durante la mañana.

Según precisó la distribuidora, el corte se inició alrededor de las 6.30 debido a una falla en un equipo de la Estación Transformadora Mar del Plata, el punto de ingreso de la energía que abastece a la ciudad.

Desde la empresa explicaron que el desperfecto activó automáticamente los sistemas de protección, lo que provocó una interrupción preventiva del suministro con el objetivo de resguardar las instalaciones y garantizar la seguridad del sistema eléctrico.

A partir de ese momento, equipos técnicos de Edea y de la empresa transportista de energía trabajaron de manera conjunta para detectar el origen del inconveniente, aislar el equipo afectado y realizar las maniobras necesarias para restablecer el servicio de forma segura.

En paralelo, la generación local de la Central 9 de Julio permitió comenzar a recuperar el suministro en algunos sectores de Mar del Plata, con las primeras reposiciones registradas en la zona del Puerto.

Una vez aislada la falla y rehabilitada la estación transformadora, se inició la restitución progresiva del servicio hasta alcanzar la normalización total.