"Los aviones salen con las bodegas vacías": buscan potenciar la carga aérea desde Mar del Plata

"Quieren ver por qué en la ciudad no cargamos", sostuvo el empresario.

Desde el Clúster de Alimentos Mar del Plata advirtieron que los vuelos que parten desde la ciudad cuentan con capacidad de carga sin utilizar y trabajan en una iniciativa para fomentar las exportaciones e importaciones por vía aérea.

"Los aviones están saliendo con las bodegas vacías y las autoridades de los aeropuertos y de las empresas aéreas quieren ver por qué en la ciudad no cargamos", señaló Ignacio Mesa, titular de la entidad, en diálogo con Extra, la radio de 0223.

A raíz de esa situación, organizaron una jornada para analizar las posibilidades que ofrece esta modalidad logística y acercar herramientas a las empresas de la región interesadas en incorporar el transporte aéreo para sus operaciones.

Buscan estimular a las empresas para que realicen envíos aéreos al interior del país.

Según explicó, existen distintos factores que históricamente limitaron el desarrollo de las cargas aéreas desde Mar del Plata, entre ellos los costos, la logística y las exigencias normativas. Sin embargo, aseguró que en los últimos años se registraron avances.

"Hay una cuestión de costos, logística y normas que están mejorando, y estamos estimulando para que las empresas se animen a hacer carga vía aérea desde la Argentina o exportación, y así llegar a otros puntos del país", sostuvo.

Ronda de negocios y el sector alimenticio

Por otro lado, también se refirió a la ronda de negocios celebrada el fin de semana pasado que reunió a unas 250 empresas de distintos rubros en Mar del Plata. Para Mesa, este tipo de encuentros son una herramienta clave para las pequeñas y medianas empresas debido a la posibilidad de generar contactos comerciales, encontrar proveedores y acceder a potenciales clientes.

"Siempre alguna cosa surge y se cierran negocios", afirmó el empresario, que además destacó la dinámica de reuniones programadas que permite a cada firma presentar sus productos y servicios a otros participantes. Y a su vez, remarcó que también "están presentes los bancos y se puede charlar sobre líneas de crédito nuevas para el sector".

Mesa destacó el crecimiento del Parque Industrial y del sector alimenticio en Mar del Plata.

En otro punto, acerca del desarrollo industrial de la ciudad, destacó el crecimiento registrado en el sector alimenticio en los últimos años y expresó que existen empresas que "se están destacando a nivel nacional e internacional, lo que hace que mostremos el enorme potencial del rubro para Mar del Plata y la zona".

Por último, insistió en la necesidad de generar mejores herramientas de financiamiento para las pymes. "A nuestra industria le faltan créditos de mediano y largo plazo a tasas lo más bajas posible", sentenció, al advertir que muchas empresas necesitan invertir en maquinaria, tecnología y capacitación para seguir creciendo.