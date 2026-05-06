Las cámaras empresarias del puerto advierten que hay una situación "insostenible". Foto: 0223.

Representantes de la Cámara Pesquera Argentina Alfa (Capear Alfa) solicitan una reunión “urgente” con el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo. Advierten que hay una situación "insostenible" por el rumbo económico del Ejecutivo, que causan perjuicio a la rentabilidad del sector.

A través de un comunicado, la entidad que representa a las empresas armadoras y plantas de procesamiento de Mar del Plata, reclaman por el alza del precio del combustible y sus impuestos. "El costo del gasoil y la falta de financiamiento -con exigencias de pago a 15 días e interés del 10%- paralizan la flota y comprometen la continuidad operativa", describieron.

Empresarios pesqueros piden una reunión "urgente" con Milei y un curioso pedido a los gremios

Entre otras demandas, los empresarios exigen medidas de alivio fiscal, como la eliminación del IVA en la primera venta de pescado fresco destinado a procesamiento y exportación, y la devolución inmediata del impuesto retenido a quienes exportan materia prima.

Por otra parte, consideraron como "ridícula" y piden la derogación de la norma que obliga a llevar dos patrones en embarcaciones costeras, "que mantiene a gran parte de la flota detenida en muelle".

En ese contexto, pidieron "racionalidad sindical" a los 17 gremios que intervienen en la cadena pesquera e instan "a comprender que no existe margen para nuevos aumentos salariales"; así como exigir "responsabilidad a los proveedores" de más de 400 rubros y 1500 empresas de insumos y servicios, "que deben evitar incrementos que agraven el quebranto".

El pedido de audiencia con el Presidente

Asimismo, desde Capear Alfase acordaron solicitar audiencias con el Presidente, el Ministro de Economía, el Consejo Federal Pesquero, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación, para exponer la realidad del sector y pedir políticas de desregulación que acompañen y reimpulsen la pesca.