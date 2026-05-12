Histórico: después de 20 años, Mar del Plata volvió a exportar miel a Estados Unidos

El Municipio buscará impulsar acciones que fortalezcan la diversificación productiva, la inserción internacional y el desarrollo sostenible del sector apícola.

Después de más de dos décadas de inactividad, se concretó una nueva exportación de miel fraccionada de General Pueyrredon a Estados Unidos. Destacaron que es posible realizar este tipo de operaciones desde Mar del Plata "con los más altos estándares internacionales".

Así lo informó la Dirección General de Asuntos Agropecuarios, que precisó que el envío de la marca marplatense Miraflores consistió en miel líquida multifloral, homogeneizada, pasteurizada y libre de gluten en baldes de 28 kilos. La exportación fue llevada adelante por el consorcio MDP Honey en conjunto con Tribal Trading Argentina SRL, articulando capacidades productivas, comerciales y logísticas para concretar el acceso al mercado americano.



El consorcio MDP Honey, integrado por Iwik S.A. (Adorada y Miraflores), Eirete S.A. (La Colmena de Cristal) y Maschwitz Díaz S.A. (Grupo Terra Argentina y Pampa D’Oro), trabaja en el desarrollo de exportaciones de miel y productos apícolas con mayor valor agregado, promoviendo la integración del sector.

Por su lado, desde el área municipal vinculada resaltaron que los procesos de elaboración, fraccionamiento y adecuación para exportación se realizaron en establecimientos habilitados bajo normativa del Senasa, con sistemas de calidad basados en Haccp, garantizando condiciones de inocuidad, trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales.

El Municipio lanzará capacitaciones en apicultura, desde nivel inicial hasta instancias de especialización.

En ese sentido, el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, Guillermo Volponi, indicó que continúan "acompañando al sector productivo en el desarrollo de este tipo de logros, impulsando acciones que fortalecen el agregado de valor en origen y la inserción en mercados internacionales".

A su vez, remarcó que "a través del trabajo articulado con los distintos actores de la cadena", el organismom municipal promueve "herramientas, capacitaciones y espacios de vinculación que contribuyen a mejorar la competitividad y a fortalecer el desarrollo sostenible del sector apícola en General Pueyrredon".

Por su parte, el representante de Tribal Trading Argentina SRL, Luciano de la Canal, agregó: “Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado junto a MDP Honey. Encontramos un socio estratégico con un alto nivel de profesionalismo que permitió llevar adelante una operación sólida y confiable”.

Se trata de miel líquida multifloral, homogeneizada, pasteurizada y libre de gluten, presentada en baldes de 28 kilos.

“Este embarque confirma que desde Mar del Plata podemos volver a exportar miel fraccionada con los más altos estándares internacionales, generando valor en origen y fortaleciendo toda la cadena apícola regional”, señaló además el presidente de Iwik S.A., Diego Pazos.



La carga, realizada recientemente desde una planta del consorcio en la ciudad, marca un punto de inflexión: retoma la exportación de miel fraccionada en un mercado históricamente abastecido a granel y abre nuevas oportunidades para seguir fortaleciendo el perfil exportador del sector.

