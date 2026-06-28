Frío, niebla y viento: el combo que marcará el cierre del fin de semana en Mar del Plata

El domingo en Mar del Plata comenzó con un marcado descenso de la temperatura y condiciones de baja visibilidad. De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada estará marcada por una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 11°C.

Durante la mañana se espera niebla, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, por lo que no se descartan algunas lloviznas aisladas. Hacia la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado, mientras que la chance de lluvias descenderá al 0% - 10%.

En cuanto al viento, soplará del sudoeste (SO) durante toda la jornada. Se prevén velocidades de entre 13 y 22 km/h por la mañana, que aumentarán a 23 a 31 km/h por la tarde y la noche, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante gran parte del día.

Con este panorama, el abrigo será indispensable para salir de casa y habrá que extremar la precaución en las primeras horas del día por la presencia de niebla y las fuertes ráfagas de viento.