Lluvioso y ventoso: pronostican un domingo bien bajón en Mar del Plata

El lunes la mínima llegará a los 0° en Mar del Plata.

Después de una jornada con un pequeño repunte en la temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó un domingo fresco con chaparrones, lluvias aisladas y fuertes vientos en Mar del Plata.

De acuerdo al organismo, en la noche del sábado el termómetro marcará 7° y el cielo se mantendrá mayormente nublado como desde la tarde, aunque el dato positivo es que el viento correrá suave desde el sudeste.

A partir de la noche del domingo no se esperan más precipitaciones.

Por su lado, para el domingo anunciaron una máxima de 10° y una mínima de 4°, además de ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del sudoeste desde la mañana y hasta la noche.

Asimismo, el SMN pronosticó lluvias aisladas en la mañana y chaparrones para la tarde, y no habría nuevas precipitaciones al menos hasta el miércoles.

En tanto al inicio de la semana, se espera un lunes todavía más helado, con una temperatura que en las primeras horas será de 0° y alcanzará una máxima de 11°.