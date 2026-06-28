Milei recibió a Santilli en Olivos y lo anunció como nuevo jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei recibió este domingo en la Quinta de Olivos al ministro del Interior, Diego Santilli, y anunció su designación como nuevo jefe de Gabinete tras la salida de Manuel Adorni. El anuncio del nombramiento se hizo por redes sociales y allí el mandatario comunicó que el acto de jura en la Casa Rosada será el martes a las 16.

El encuentro se produjo luego de la renuncia del exfuncionario, quien dejó la coordinación de los ministros en medio de cuestionamientos políticos y denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito. Con su salida, el Gobierno aceleró un reordenamiento interno que apunta a modificar la estrategia política para la segunda mitad del año.

Santilli ya había mantenido conversaciones sobre la posibilidad de ocupar el cargo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante una reunión realizada el viernes. Allí se analizó la necesidad de darle un nuevo perfil a la Jefatura de Gabinete, con mayor articulación política y una relación más fluida con las provincias.

Uno de los cambios centrales que se evalúan es que el Ministerio del Interior vuelva a depender de la Jefatura de Gabinete, una estructura que permitiría concentrar en Santilli la negociación con gobernadores y dirigentes aliados.

Tras la reunión, el presidente usó las redes sociales para comunicar el nombramiento.

La llegada de Santilli es interpretada dentro del oficialismo como un intento de cerrar la etapa marcada por Adorni y abrir un período con mayor presencia política. El objetivo del Gobierno es mejorar los vínculos institucionales con sectores con los que hasta ahora mantuvo fuertes diferencias y conseguir respaldo legislativo para sus próximos proyectos.

La salida de Adorni significó un golpe para la estructura libertaria. El exvocero presidencial había sido sostenido por Milei durante varios meses, pero la presión política y los cuestionamientos crecientes terminaron acelerando su salida.

Con el recambio, el Ejecutivo también prepara una nueva etapa en la comunicación oficial. Adrián Ravier quedará al frente de la vocería presidencial, mientras Santilli tendrá la tarea de encabezar las negociaciones políticas.