Nuevos cambios en el Gabinete nacional: Monteoliva y Presti reemplazarán a Bullrich y Petri

El presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva y Carlos Presti asumirán como nuevos ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente. El mandatario nacional formalizó la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri antes de que ambos asuman en el Senado y la Cámara de Diputados, el próximo 10 de diciembre.

"La Oficina del Presidente informa que que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional", sostuvo el comunicado oficial. Además, la Oficina expresó que la funcionaria “ha sido una pieza fundamental de la ´Doctrina Bullrich´ que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo”.

El comunicado oficial de la Oficina del Presidente.

"A partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente".

La nota presidencial remarcó que las designaciones de Monteoliva y Presti implican una "continuidad del rumbo" que Bullrich y Petri emprendieron en 2023, asegurando que la impronta de firmeza y profesionalismo en ambos ministerios se mantendrá "por el resto de esta gestión".

Después de las especulaciones y versiones de los últimos meses, la noticia confirma que el intendente Guillermo Montenegro no llegará al Gabinete nacional, al menos por ahora.

Tras anunciar los nombramientos de Alejandra Monteoliva en Seguridad y el Teniente General Carlos Alberto Presti en Defensa, la Oficina del Presidente, Javier Milei, emitió un mensaje de bienvenida a los nuevos funcionarios.