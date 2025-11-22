Quién es Carlos Alberto Presti, el primer militar que se hará cargo Defensa desde 1983

Carlos Alberto Presti, designado como nuevo ministro de Defensa, es un teniente general del Ejército argentino con una carrera militar consolidada y experiencia operativa.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de infantería.

A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

En misiones internacionales, Presti se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití. También tuvo experiencia diplomática: fue agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

Académicamente, cuenta con formación avanzada: estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización.

Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.

Presti será el primer militar en desempeñarse como ministro de Defensa desde la vuelta de la democracia en 1983. El último militar que ocupó el cargo fue Norberto Manuel Couto en 1981 durante el gobierno de Roberto Viola, en la última dictadura militar. Los dos últimos años de la dictadura los ministros de Defensa fueron abogados: Amadeo Ricardo Frúgoli durante el gobierno de Leopoldo Galtieri y Julio Martínez Vivot durante la administración de Reynaldo Bignone. Con la designación de Raúl Borrás por parte de Raúl Alfonsín en la vuelta a la democracia ya no hubo militares a cargo de Defensa.