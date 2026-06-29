Armados con una “recortada” y un cuchillo robaron a dos ancianos en Colinas Verdes

La activación de una alarma vecinal y un llamado al 911 permitieron aprehender el fin de semana a dos delincuentes con un extenso prontuario que robaron dos viviendas en pocos minutos en el barrio Colinas Verdes: en uno de los hechos le provocaron un corte a una de las víctimas, una mujer de 87 años.

El primero de los asaltos ocurrió en la zona de Sierra del Hacha y De la Vigilancia cuando un hombre de 83 años regresó a su vivienda y constató el robo de varias pertenencias por autores desconocidos.

Minutos después, un segundo llamado dio cuenta de otro robo en Sierra del Hacha y Colectora donde una mujer de 87 años fue sorprendida por dos delincuentes que estaban armados con una escopeta “recortada” y un arma blanca. “Le provocaron un corte en la mano y escaparon con varios elementos del inmueble”, informaron autoridades policiales.

Un testigo presencial avistó el lugar de fuga de ambos imputados hacia la zona de La Serranita y a la altura del kilómetro 27 de la ruta 226 lograron aprehender a uno de los sujetos mientras que el segundo cayó cuando esperaba un colectivo en la ruta 226 y acceso Padre Varetto.

Los dos fueron aprehendidos.

Al momento de identificarlos confirmaron que ambos registraban pedidos de captura activos: el de 44 años tenía una captura requerida por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 por actuaciones vinculadas al régimen de salidas transitorias y régimen abierto; mientras que el imputado de 38 años era requerido por el mismo juzgado en una causa relacionada con el beneficio de libertad asistida.

Los dos sujetos, que registran procesos penales desde 2009 y 2011, fueron imputados del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y arma blanca y hurto fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán.