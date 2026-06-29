Antes del cierre del primer semestre, los gremios docentes bonaerenses realizarán un paro provincial de 24 horas este martes 30 de junio para reclamar una urgente recomposición salarial y la reapertura de la negociación paritaria, una medida que afectará el normal dictado de clases en gran parte de las escuelas públicas de la provincia.

La huelga fue resuelta por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). En un comunicado conjunto, señalaron que la decisión responde al "ahogo financiero" que, aseguran, sufre la provincia por parte del gobierno nacional, al ajuste en la educación pública y al creciente clima de violencia.

Gremios proponen suspender las clases y decretan un paro docente.

Uno de los principales reclamos es la convocatoria inmediata a la paritaria para recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Además, exigieron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y sostuvieron que la pérdida salarial impacta de manera directa en las condiciones de vida de los trabajadores de la educación.

Exigen mejoras salariales, medidas contra la violencia escolar y atención a demandas laborales y previsionales.

Los sindicatos también expresaron su preocupación por los hechos de violencia en las escuelas y reclamaron la aplicación efectiva del acuerdo paritario de prevención y reparación, junto con un protocolo específico y medidas que garanticen la integridad física y psicológica de docentes, auxiliares y estudiantes.

En paralelo, denunciaron el incremento de la carga laboral, pidieron que se respete el derecho a la desconexión fuera del horario de trabajo y reclamaron cambios en el Régimen Académico, además de la derogación de las resoluciones 3367 y 333 para evitar la pérdida de puestos laborales.

Los gremios docentes bonaerenses realizarán un paro provincial de 24 horas este martes 30 de junio

Por último, rechazaron el desfinanciamiento de la educación técnica, reclamaron recursos para sostener las escuelas técnicas y manifestaron su preocupación por posibles cambios en el sistema previsional y por las prestaciones de IOMA, al considerar que deben garantizar una cobertura adecuada para los trabajadores.

En Mar del Plata, la medida también tendrá impacto, ya que los gremios locales adhieren al paro provincial, por lo que no habría clases en buena parte de los establecimientos educativos públicos de la ciudad durante la jornada del martes.