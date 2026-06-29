Casi 700 chicos prometieron lealtad a la Bandera en una emotiva ceremonia por el centenario de la Base Naval

Cerca de 700 alumnos de cuarto grado de escuelas de Mar del Plata realizaron este lunes la Promesa de Lealtad a la Bandera en el marco de las actividades conmemorativas por el centenario de la Base Naval Mar del Plata.

La ceremonia contó con la participación de representantes de las Fuerzas Armadas y tuvo como objetivo fortalecer el vínculo con la comunidad y transmitir a las nuevas generaciones los valores patrióticos que representa la bandera argentina.

En ese contexto, el comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, destacó en diálogo con 0223 la importancia de la jornada. "Los militares conmemoramos todas las fechas patrias, pero tener la oportunidad de hacer esta ceremonia nos emociona", expresó.

El jefe naval explicó que el acto representa una oportunidad para acercar a las Fuerzas Armadas a la sociedad y reforzar el sentido de pertenencia de los más jóvenes. "Es una manera de vincularnos, profundizar y generar en nuestros chicos este compromiso con la patria, con los valores que tenemos como argentinos, con nuestra bandera, que simboliza todo lo que somos, todo lo que amamos y lo que, en nuestro caso, los militares estamos dispuestos a defender hasta perder la vida", afirmó.

Además, valoró la amplia convocatoria que tuvo la actividad. "Que haya tantos chicos y tantas escuelas comprometidas en querer venir a compartir y hacer esta ceremonia con nosotros nos llena de orgullo y de una gran alegría", sostuvo.

Durante el acto participaron integrantes de distintas especialidades de las Fuerzas Armadas, entre ellos buzos tácticos y personal de la Infantería de Marina. Además, sobrevoló un avión B-200 de la Aviación Naval Argentina, mientras que el submarino Salta permaneció apostado al fondo de la dársena como parte del despliegue.

De cara a las próximas ediciones, Pérez Kühn manifestó el deseo de ampliar la convocatoria. "Queremos continuar haciendo esta ceremonia; quisiéramos que el año que viene tengamos más chicos todavía participando. Desde ya, esta es una invitación abierta a toda la comunidad para que nos acompañe", señaló.

Finalmente, el contraalmirante remarcó el valor que tiene para las Fuerzas Armadas compartir este tipo de actividades con la ciudadanía. "Nos sentimos orgullosos de poder organizar esto en conjunto y de que, de alguna manera, podamos integrar más a las Fuerzas Armadas con la comunidad. Siempre estamos vistiendo nuestro uniforme, pero tenemos claro que nos debemos a nuestra patria y nos sentimos muy honrados de que nos hayan acompañado hoy", concluyó.

Con la participación de cientos de estudiantes, docentes y familias, la ceremonia volvió a consolidarse como uno de los actos más significativos del calendario patrio en la Base Naval Mar del Plata, en una edición especial marcada por el centenario de la institución.