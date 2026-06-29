Sorpresa por un avión que voló bajo sobre la costa: se develó el misterio

Cientos de marplatenses quedaron sorprendidos este lunes por la mañana al observar un avión que sobrevoló durante varios minutos la costa de Mar del Plata. La aeronave llamó la atención por la baja altura a la que voló y porque permaneció durante un tiempo sobre un sector de la ciudad.

Las especulaciones no tardaron en aparecer, pero el misterio se develó poco después: el sobrevuelo formó parte de las actividades organizadas por la Base Naval Mar del Plata en el marco del acto de Promesa de Lealtad a la Bandera que realizaron 700 alumnos de cuarto grado de distintas escuelas de la ciudad.

La ceremonia contó con la participación de representantes de las Fuerzas Armadas y tuvo como objetivo fortalecer el vínculo con la comunidad y transmitir a las nuevas generaciones los valores patrióticos que representa la bandera argentina.

Como parte del acto, un avión B-200 de la Aviación Naval Argentina realizó una demostración aérea sobre la ciudad. Su paso fue advertido por vecinos en distintos puntos de la costa, donde muchos se detuvieron a observar la aeronave y registraron el momento con fotos y videos.

El despliegue generó curiosidad entre quienes desconocían el motivo del operativo, aunque finalmente se confirmó que la maniobra formó parte de las actividades previstas para la ceremonia realizada en la Base Naval Mar del Plata.