El Grupo Techint, a través de su empresa Tenaris SIAT, anunció el despido de 150 trabajadores contratados en su planta ubicada en Valentín Alsina, partido de Lanús. Esta medida tendrá efecto a partir del 1° de julio de 2026 y representa una reducción significativa en el personal temporal, que equivale a tres cuartas partes de los empleados bajo esa modalidad.

La planta, que cuenta con un total de 350 empleados —150 de planta permanente y 200 contratados—, ha visto una disminución en su actividad desde finales de 2025, cuando finalizó la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Durante la ejecución de ese proyecto, la fábrica llegó a emplear más de 550 trabajadores y operaba en tres turnos para abastecer la demanda de tubos.

Los contratos rescindidos eran a plazo fijo y se renovaban periódicamente en función de la llegada de nuevos proyectos. Sin embargo, la pérdida de dos licitaciones privadas vinculadas a un megaproyecto de gas natural licuado (GNL) en la región generó la imposibilidad de mantener esos puestos. La primera licitación, para la provisión de tubos del gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro, fue adjudicada a la empresa india Welspun, dejando a Tenaris fuera de la principal fuente de demanda para su planta bonaerense.

En esa compulsa, Welspun presentó una oferta de USD 203 millones, mientras que Tenaris inicialmente propuso USD 296 millones, luego redujo a USD 282 millones y finalmente intentó igualar la oferta india con USD 250 millones, aunque esta última fue presentada fuera del plazo establecido. Otras empresas chinas ofrecieron precios hasta un 15% más caros que la ganadora.

En enero, Tenaris advirtió a Southern Energy sobre la importancia de ese contrato para mantener la producción y los empleos, señalando que “la magnitud de este gasoducto es tal que permitiría a nuestra planta continuar la normal fabricación por aproximadamente 9 meses”. Sin embargo, la adjudicación no fue favorable para la empresa argentina.

Posteriormente, la UTE Techint-Sacde también perdió la licitación para la construcción del gasoducto de 471 kilómetros entre Neuquén y las costas de Río Negro, parte del mismo proyecto de Southern Energy (SESA). Este contrato fue otorgado a la UTE Victor Contreras - SICIM, que ofreció condiciones de pago más flexibles, mejores garantías y la oferta económica más competitiva.

Estas derrotas tuvieron repercusiones políticas. El presidente Javier Milei criticó públicamente a Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, con el apodo de “Don Chatarrín de los tubitos caros”, haciendo referencia a los costos de los tubos ofrecidos por la empresa.

El proyecto SESA contempla una inversión superior a USD 15.000 millones en dos décadas y prevé la instalación del buque licuador Hilli Episeyo frente al Golfo San Matías, con una inversión inicial de USD 7.000 millones. En febrero, Southern Energy firmó un contrato para exportar 2 millones de toneladas anuales de gas natural licuado a Alemania durante ocho años, a partir de fines de 2027, lo que representa el 80% de la capacidad del buque.

Con la conclusión del proyecto Duplicar Norte, que ampliaba la capacidad de evacuación de petróleo en Vaca Muerta, la demanda de tubos para la planta de Lanús se redujo aún más, afectando su ritmo de trabajo y motivando la decisión de no renovar los contratos temporales.