Milei chicaneó a Rocca por la licitación que perdió Techint: "Don Chatarrín"

El presidente Javier Milei elevó la tensión al máximo entre el Gobierno y el grupo Techint tras la derrota del holding ante una compañía india por la licitación de la provisión de caños para un gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro, al calificar despectivamente al CEO de la compañía como “Don Chatarrín”, en alusión al popular personaje de Chespirito.

El debate se da porque la empresa Southern Energy (SESA), un holding que integran la argentinas Pan American Energy, YPF y Pampa Energía junto a la británica Harbour Energy y a la noruega Golar LNG, adjudicó a la india Welspun la provisión de los tubos para la construcción del gasoducto.

Techint perdió una licitación millonaria a manos de una empresa india

SESA argumenta que Welspun presentó una oferta 40% más barata, pero Techint asegura que no le permitieron igualar la oferta y que hubo dumping -una práctica de deslealtad comercial que implica exportar a costo menor del de producción a partir de subsidios- en la compra del acero para construir los caños, que la empresa con sede en Bombay hizo en China.

El gobierno le dio la razón a SESA, sin cortapisas. Ayer, el ministro de desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la adjudicación a la empresa extranjera: “caños más caros es menos inversión y empleo”, escribió en un post de X en el que sugirió que Rocca presiona para torcer un proceso que ya fue decidido y que dar marcha atrás sería ilegal además de caro.

Pero ahora su sumó Milei al debate. En su primera intervención comparó a Rocca - el industrial más importante del país - con el recordado Doctor Chapatín, el médico que interpretaba Roberto Gómez Bolaños en Chespirito. ”Desenmascarando operadores. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los tubitos caros ”, escribió en X.

La referencia a “Carboncito” es una manera de referirse -Milei suele ponerle apodos a las personas con las que no está de acuerdo- a la periodista del Diario La Nación Sofía Diamante, quien escribió una nota acerca del tema, luego de que el matutino revelara que Rocca había perdido la compulsa de precios.

"La nueva Argentina. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién les llena el sobre”, escribió Milei, en una sugerencia clara de que Rocca financiaría al diario o la periodista o estaría de algún modo detrás de la publicación, que el Presidente no fundamentó.

Paolo Rocca advirtió que la importación de tubos financiados con subsidios internacionales favorece la producción extranjera

El gasoducto es parte del esquema para exportar gas licuado desde Vaca Muerta a través de dos buques regasificadores que operarán desde las costas de Río Negro. Es el único avanzado en Argentina -ya hay contratos firmados con Alemania- tras la caída de los mega anuncios con Petronas y Shell.

La postura a favor de la empresa india generó roces en el gobierno, porque Guillermo Marín, el actual titular de YPF habría presionado a favor de Techint, su empleador inmediato anterior antes del salto al Estado. Pero se habría topado con la postura de Sturzenegger y Milei. A su vez, Milei mantiene una relación cercana con la familia Bulgheroni: Matilde Guardia de Bulgheroni, más conocida con Bettina Matilde Guardia de Bulgheroni, la esposa del Alejandro Bulgheroni, el presidente y Chairman de Pan American, es íntima de Karina Milei y ha sido embajadora de la Marca País Argentina, por orden de la excanciller Diana Mondino.