Los cortes de luz fueron anunciados por la empresa de energía eléctrica.

EDEA comunicó que el este lunes 30 de junio llevará adelante trabajos de mejora y mantenimiento en las redes eléctricas de distintas zonas, como parte de su plan de obras para brindar un mejor servicio a la comunidad.

Estas tareas podrían implicar la suspensión temporal del suministro eléctrico para garantizar la seguridad del personal que realiza las labores. En caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados para otra fecha.

La empresa se compromete a mantener informados a los usuarios afectados mediante correos electrónicos y notificaciones a través de la App oficial durante las distintas etapas del proceso: antes, durante y después de las obras.

Para recibir estas comunicaciones, los clientes deben registrarse en la Oficina Virtual disponible en www.edeaweb.com.ar o descargar la App de EDEA desde Google Play o App Store. Desde estas plataformas, los usuarios también pueden gestionar sus trámites relacionados con el servicio eléctrico de manera rápida y sencilla.

Según se adelantó, los cortes del lunes serán en las zonas:

– usuarios QM Equipment S.A. (cuenta 73-9008434) y Naika S.A. (cuenta 73-9008078) de calle 1 e/ 2 y 4 del Parque Industrial en el horario de 08:45 hs a 10:45 hs.



– de Eduardo Peralta Ramos a Vignolo y de Gaboto a Ayolas en el horario de 11:30 hs a 13:30 hs.



– Santa Fe Impar e/ Gascon y Falucho en el horario de 09:00 hs a 11:00 hs.

Además, EDEA ofrece atención técnica gratuita las 24 horas a través del número 0800-666-3332, y atención comercial de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 9 a 13 horas en el 0810-999-3332. Para consultas presenciales, se puede localizar la oficina comercial más cercana mediante su mapa interactivo.

Con estas acciones, la empresa reafirma su compromiso de trabajar diariamente para proporcionar más energía y mejorar la calidad del servicio a sus clientes.