Nuevo sismo y más de 1400 muertos por el terremoto en Venezuela
Cinco días después del doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5, los equipos de rescate trabajan contrarreloj en Venezuela para encontrar sobrevivientes entre los escombros, mientras la cifra oficial de fallecidos supera los 1.450.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Han pasado cinco días desde que Venezuela sufrió un devastador doble terremoto, con magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, uno tras otro en cuestión de segundos, catalogados como algunos de los más fuertes registrados en América Latina. Este lunes a las 8.01 (hora Argentina) se registró un nuevo sismo de 4.6 de magnitud.
En este escenario trágico, miles de rescatistas continúan trabajando sin pausa para hallar sobrevivientes entre los escombros, especialmente en zonas fuertemente afectadas como La Guaira, un balneario ubicado a 40 kilómetros de Caracas, donde numerosos edificios colapsaron por completo.
Las labores se desarrollan con urgencia, conscientes de que cada hora que pasa disminuye la posibilidad de encontrar personas con vida bajo los restos de las construcciones derrumbadas.
Según cifras oficiales actualizadas hasta el domingo, el sismo ha provocado 1.450 fallecidos y 3.150 heridos. Sin embargo, Naciones Unidas estima que la cantidad de personas desaparecidas supera las 50.000, aunque el gobierno venezolano no ha confirmado esta cifra.
La magnitud del desastre ha conmocionado a la región y ha movilizado a equipos de rescate y ayuda humanitaria, que continúan desplegando esfuerzos para mitigar las consecuencias de este trágico evento.
Leé también
Temas