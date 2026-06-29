El terremoto en Venezuela tuvo una nueva réplica este lunes.

Han pasado cinco días desde que Venezuela sufrió un devastador doble terremoto, con magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, uno tras otro en cuestión de segundos, catalogados como algunos de los más fuertes registrados en América Latina. Este lunes a las 8.01 (hora Argentina) se registró un nuevo sismo de 4.6 de magnitud.

Cinco días después del doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5, los equipos de rescate trabajan contrarreloj en Venezuela para encontrar sobrevivientes entre los escombros.

En este escenario trágico, miles de rescatistas continúan trabajando sin pausa para hallar sobrevivientes entre los escombros, especialmente en zonas fuertemente afectadas como La Guaira, un balneario ubicado a 40 kilómetros de Caracas, donde numerosos edificios colapsaron por completo.

El terremoto en Venezuela tuvo una nueva réplica este lunes.

Las labores se desarrollan con urgencia, conscientes de que cada hora que pasa disminuye la posibilidad de encontrar personas con vida bajo los restos de las construcciones derrumbadas.

Según cifras oficiales actualizadas hasta el domingo, el sismo ha provocado 1.450 fallecidos y 3.150 heridos. Sin embargo, Naciones Unidas estima que la cantidad de personas desaparecidas supera las 50.000, aunque el gobierno venezolano no ha confirmado esta cifra.

La cifra oficial de fallecidos por el terremoto en Venezuela supera los 1.450.

La magnitud del desastre ha conmocionado a la región y ha movilizado a equipos de rescate y ayuda humanitaria, que continúan desplegando esfuerzos para mitigar las consecuencias de este trágico evento.