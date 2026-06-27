Después de casi dos días de los fuertes terremotos que azotaron Venezuela, se reportan 920 personas fallecidas y 3.360 heridos. Cientos permanecen atrapados bajo los escombros, especialmente en el estado de La Guaira, la región más afectada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó estas cifras y actualizó el balance inicial dado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien anunció la llegada de equipos internacionales de rescate para reforzar las labores en la zona.

Equipos internacionales de rescate ya operan en la zona, donde miles de personas siguen atrapadas entre los escombros.

Vecinos del norte del país colaboran en la búsqueda de familiares desaparecidos, mientras que se estima que unas 50.000 personas están reportadas como desaparecidas, según el sitio no oficial Desaparecidos Terremoto Venezuela, aunque más de 9.244 ya fueron localizadas.

La Organización Internacional para las Migraciones calcula que hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas, incluyendo aproximadamente 2 millones en Caracas. Loyce Pace, directora regional de la Cruz Roja Internacional para las Américas, señaló que la población está aterrorizada de regresar a sus hogares tras el desastre.

Las imágenes transmitidas muestran rescates dramáticos, con muchos heridos, incluidos niños, siendo evacuados. Al principio, la presencia de equipos gubernamentales fuera de Caracas fue limitada, lo que generó críticas y denuncias sobre la lentitud de la ayuda oficial.

La interrupción del servicio telefónico complicó la comunicación de venezolanos en el extranjero con sus familiares dentro del país, incrementando la angustia. En Caracas, cientos de personas pasaron la noche refugiándose en parques y espacios abiertos.

Casi 48 horas después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, el estado de La Guaira es el más afectado.

Rodríguez declaró el estado de emergencia y anunció la creación de un fondo de reconstrucción de US$200 millones destinado a hospitales y viviendas dañadas. Además, hizo un llamado a las empresas para que presten maquinaria pesada para las tareas de rescate, afirmando: “Esperamos rescatar a la mayor cantidad posible de personas con vida”.

Desde la Cancillería argentina indicaron que mantienen contacto con Venezuela y que no hay reportes de ciudadanos argentinos afectados hasta el momento.

En cuanto a la ayuda internacional, alrededor de 1.000 efectivos de 25 equipos de búsqueda y rescate de diversos países ya están desplegados en Venezuela. Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, prometió una respuesta rápida y eficaz, pese a las dificultades logísticas por el cierre del aeropuerto principal.

Equipos de España, Chile, Suiza, Alemania, Turquía, China, Qatar, Brasil, Portugal, Canadá, El Salvador, República Dominicana y México ya llegaron o están en camino para colaborar en las operaciones de rescate. Argentina también movilizó recursos militares, brigadas USAR, médicos y aviones para asistir en la emergencia, con el despliegue activado desde la mañana del jueves.