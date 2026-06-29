Anuncian que el Parque Industrial busca obtener la certificación del Sistema B

El Sistema B evalúa aspectos vinculados con la ética empresarial, la relación con las personas, la salud, la educación y otros criterios de gestión

El Parque Industrial General Savio avanza en una estrategia para incorporar estándares internacionales de sostenibilidad. En ese marco, la próxima semana se firmará un convenio marco de colaboración con Sistema B y se celebrará la certificación de Delpack como la primera Empresa B radicada en el predio.





Además del proyecto de certificación, el Parque Industrial avanza con obras para mejorar el acceso por el Camino San Francisco y planifica la remodelación del ingreso sobre la Ruta 88.

El presidente del Parque Industrial Mar del Plata, Luis Emilio Terry Artusa, adelantó en dialogo con Extra (102.1) que la meta va más allá de una empresa en particular: "Nuestro objetivo en el mediano plazo es calificar al Parque Industrial con el Sistema B", aseguró

Según explicó, el Sistema B es una calificación internacional que evalúa aspectos de la gestión empresarial, como la ética, la relación con las personas, la salud y la educación. "

Una empresa que está calificada por el Sistema B tiene el camino más allanado para llegar a determinados objetivos comerciales internacionales. Puede competir con sus pares internacionales y ya no se discute a la empresa en algunos aspectos", señaló.

El presidente del Parque Industrial sostuvo que contar con esta calificación facilitaría el acceso a mercados internacionales y fortalecería la competitividad de las empresas.

En ese sentido, sostuvo que alcanzar esa certificación implica un trabajo de mediano plazo. "Hay que invertir, trabajar mucho en documentación e información y cumplir con una serie de requisitos que involucran al Sistema B", indicó.

La firma del convenio con Sistema B busca precisamente establecer un marco de colaboración para impulsar ese proceso dentro del Parque Industrial y promover que más empresas adopten este modelo de gestión.