Anuncian que el Parque Industrial busca obtener la certificación del Sistema B
Tras la certificación de Delpack como la primera Empresa B del predio, el presidente del Parque Industrial anticipó que el objetivo es que todo el complejo adopte los estándares internacionales de sostenibilidad.
Por Redacción 0223
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El Parque Industrial General Savio avanza en una estrategia para incorporar estándares internacionales de sostenibilidad. En ese marco, la próxima semana se firmará un convenio marco de colaboración con Sistema B y se celebrará la certificación de Delpack como la primera Empresa B radicada en el predio.
El presidente del Parque Industrial Mar del Plata, Luis Emilio Terry Artusa, adelantó en dialogo con Extra (102.1) que la meta va más allá de una empresa en particular: "Nuestro objetivo en el mediano plazo es calificar al Parque Industrial con el Sistema B", aseguró
Según explicó, el Sistema B es una calificación internacional que evalúa aspectos de la gestión empresarial, como la ética, la relación con las personas, la salud y la educación. "
Una empresa que está calificada por el Sistema B tiene el camino más allanado para llegar a determinados objetivos comerciales internacionales. Puede competir con sus pares internacionales y ya no se discute a la empresa en algunos aspectos", señaló.
En ese sentido, sostuvo que alcanzar esa certificación implica un trabajo de mediano plazo. "Hay que invertir, trabajar mucho en documentación e información y cumplir con una serie de requisitos que involucran al Sistema B", indicó.
La firma del convenio con Sistema B busca precisamente establecer un marco de colaboración para impulsar ese proceso dentro del Parque Industrial y promover que más empresas adopten este modelo de gestión.
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