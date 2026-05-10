Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Mar del Plata.

A la hora de planificar viajes, para muchas familias bonaerenses es central saber qué día comienzan las vacaciones de invierno en el calendario escolar. Para quienes tienen chicos en primaria o secundaria, conocer las fechas resulta clave para organizar escapadas o simplemente unos días de descanso en casa.

En un contexto económico complejo, donde planificar gastos se volvió una necesidad, algunos aprovecharán este momento para viajar. La provincia de Buenos Aires estableció oficialmente que las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 20 de julio y finalizarán el viernes 31 de julio. Como sucede cada año, serán dos semanas completas de descanso para estudiantes y docentes.

De esta manera, los alumnos volverán a las aulas el lunes 3 de agosto para continuar con la segunda parte del ciclo lectivo. Las fechas habían sido anunciadas por el gobierno bonaerense en diciembre pasado, junto con el cronograma completo del año escolar.

Además, el calendario educativo también confirmó cuándo terminarán las clases en la provincia: el martes 22 de diciembre, fecha que marca el cumplimiento de los 190 días obligatorios de clase. Mendoza también cerrará las aulas ese mismo día, mientras que La Pampa será la última provincia en terminar el ciclo escolar, el día después.