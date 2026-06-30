El animé de luto por la muerte de una figura clave de Pokemon

La industria de la animación está de luto tras conocerse la noticia de la muerte del actor, cantante y compositor queer japonés Akihiro Miwa a los 91 años. El artista era reconocido por darle voz a varios personajes del director Hayao Miyazaki como "La princesa Mononoke", "El castillo ambulante", y en otras colaboraciones como la película "Pokémon: Arceus y la joya de la vida" en 2009.

El actor tenía 91 años

La noticia fue compartida por su agende en la página web oficial del actor con un comunicado: "Con gran tristeza anunciamos que Akihiro Miwa, cantante y actor afiliado a nuestra compañía, falleció pacíficamente a las 9:30 de la mañana del 20 de junio a la edad de 91 años debido a su avanzada edad", aseguraron.

En esa línea añadieron "estamos profundamente agradecidos a todos aquellos que le demostraron tanta amabilidad y apoyo durante su vida, y les expresamos nuestro sincero agradecimiento a él y a todos nuestros empleados. De acuerdo con sus deseos, el funeral se celebró en privado, con la asistencia únicamente de familiares cercanos. No se ha previsto ningún servicio conmemorativo ni reunión. Respetuosamente, declinamos cualquier condolencia o envío de flores".

Dejó una nota conmovedora

En 2019, Akihiro Miwa había sufrido un derrame cerebral por lo que disminuyó las apariciones públicas con el correr de los años. "Debido a su avanzada edad, había reducido su ritmo de trabajo y se había centrado en recuperar fuerzas. Hace unos tres meses, enfermó y se encontraba recuperándose en casa".

"En sus últimos momentos, simplemente dijo "gracias" y cerró los ojos en silencio. En el funeral celebrado en Tokio, rosas amarillas, su flor favorita, adornaban el altar, y se colocaron cartas de sus admiradores en su ataúd", cerró el comunicado.

Qué decía la carta que dejó Akihiro Miwa antes de morir

"Las guerras y los desastres ocurren en todo el mundo, y catástrofes de gran magnitud como terremotos e inundaciones continúan sin cesar. En cada ocasión, muchas vidas valiosas se pierden sin sentido, lo que convierte a este mundo en un lugar triste. Incluso en Japón, parecen aumentar los incidentes de personas que matan o hieren a otras sin dudarlo , como los trabajos ilegales a tiempo parcial, los ataques indiscriminados y la difamación en las redes sociales . El deseo de Miwa era eliminar toda discriminación y prejuicio de este mundo y lograr una sociedad de convivencia donde todas las personas pudieran vivir en paz, plenitud y alegría . Este mensaje encarna ese deseo".