"Estoy en un pozo y no veo la luz": trabajó toda su vida, cobra la mínima y será desalojada en dos semanas

"Estoy en un pozo y no veo la luz": trabajó toda su vida, cobra la mínima y será desalojada en dos semana

Antonia Susana dedicó su vida a la salud, luego pasó años cuidando a su madre y hoy, con una mísera jubilación y dos perritos como sostén, será desalojada de la vivienda que alquila y no encuentra un nuevo hogar. Los plazos se acortan y restan dos semanas hasta que deba abandonar el inmueble.

Hace alrededor de dos meses, 0223 intentó comunicarse con la mujer para visibilizar su situación, pero descartó el intento de ayuda porque le avergonzaba que se diera a conocer su caso. Sin embargo, en ese tiempo no encontró un lugar al que mudarse y decidió aceptar la colaboración.

La mujer será desalojada de la vivienda que alquila y no encuentra un nuevo hogar.

"Alquilo un monoambiente en el barrio Aeroparque y empecé pagando $290.000, ahora se fue a $350.000, y cobro una jubilación mínima de $400.000 y unas monedas más con el bono de $70.000 pesos", le explicó acerca de su crítica realidad financiera a este medio.

Antonia trabajó siempre, fue secretaria y asistente social en un hospital privado de la ciudad, y en diferentes geriátricos no le realizaron los aportes jubilatorios correspondientes, lo que se evidencia en la remuneración que percibe. Sin embargo, durante un tiempo cuidó de su mamá y al intentar jubilarse, no contaba con los años mínimos para acceder al beneficio.

Antonia aseguró que sus dos perritos son el motivo por el cual se levanta todos los días.

"Entonces, me acogí a la moratoria y es por eso que cobro lo que cobro, que es la nada misma", señaló, a la vez que comentó que la problemática principal es que el dueño vendió la propiedad que alquila y debe entregarla el 15 de julio la tenía que entregar, pero no encuentra "absolutamente nada".

A contrarreloj, la jubilada hizo publicaciones en Facebook y escribió en grupos de personas que ofrecen alquileres, aunque continúa con la incertidumbre de bajo qué techo dormirá en dos semanas. "Con el dinero que tengo, no puedo pagar un depósito. No tengo familiares ni hijos, solo a mis dos perritos que son mi familia, mi vida y el motivo por el cual me levanto", sostuvo la mujer de 69 años.

Para colmo, el Programa de Asistencia Médica Integral (Pami) dejó de cubrirle algunos medicamentos y, dependiendo cada mes, le es imposible adquirirlos por su propia cuenta.

En este panorama, Antonia remarcó que se encuentra "desesperada" porque, en el caso de no encontrar un alquiler accesible, "la única salida es la calle", y expresó: "No le desearía a nadie esta incertidumbre a mi edad, después de haber trabajado y luchado tanto. Es como que estoy en un pozo y no veo la luz".

En último lugar, consideró que "más de $300.000" no puede pagar y agradeció que "siempre hay alguien generoso" que le brinda productos "básicos", como fideos o yerba, para sobrevivir. Para ayudarla, 54 223 550-5443