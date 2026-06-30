Apareció un cuerpo en una playa céntrica: investigan si pertenece a un hombre que se arrojó al mar

Un cuerpo sin vida fue hallado este lunes en Playa Alfonsina, en la zona de La Perla de Mar del Plata, y la Policía trabaja para determinar su identidad.

Según los primeros datos que pudo confirmar 0223, se trataría de un hombre, aunque por el momento no hay confirmación oficial al respecto. Personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las tareas de rigor y dar inicio a las actuaciones correspondientes.

La Playa Alfonsina fue el escenario del macabro hallazgo. Foto: 0223.

Entre las hipótesis que se investigan, no se descarta que el cuerpo corresponda a un hombre que se había arrojado al mar el miércoles pasado en la zona, episodio que hasta el momento no había tenido un desenlace conocido.

La causa quedará en manos de la Justicia, que dispondrá las pericias necesarias para confirmar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.

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