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Apareció un cuerpo en una playa céntrica: investigan si pertenece a un hombre que se arrojó al mar

El hallazgo se produjo en Playa Alfonsina, en la zona de La Perla. La Policía trabaja para establecer la identidad de la persona, que presuntamente sería un hombre. 

Apareció un cuerpo en una playa céntrica: investigan si pertenece a un hombre que se arrojó al mar

30 de Junio de 2026 15:01

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un cuerpo sin vida fue hallado este lunes en Playa Alfonsina, en la zona de La Perla de Mar del Plata, y la Policía trabaja para determinar su identidad.

Según los primeros datos que pudo confirmar 0223, se trataría de un hombre, aunque por el momento no hay confirmación oficial al respecto. Personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las tareas de rigor y dar inicio a las actuaciones correspondientes.

La Playa Alfonsina fue el escenario del macabro hallazgo. Foto: 0223.

Entre las hipótesis que se investigan, no se descarta que el cuerpo corresponda a un hombre que se había arrojado al mar el miércoles pasado en la zona, episodio que hasta el momento no había tenido un desenlace conocido.

La causa quedará en manos de la Justicia, que dispondrá las pericias necesarias para confirmar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.

NOTICIA EN DESARROLLO.-

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