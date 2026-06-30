Mbappé y sus amigos jugaron a media máquina y Francia aplastó a Suecia

El equipo de Didier Deschamps hizo los deberes y aplastó a Suecia para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo donde enfrentará a la Paraguay de Gustavo Alfaro.

Francia goleó 3-0 a Suecia por los 16 avos de final de la Copa del Mundo 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey gracias al doblete de Kylian Mbappé y el tanto restante de Bradley Barcola.

El elenco galó dominó el partido desde el inicio y generó las mejores ocasiones de la primera parte. Lucas Digne probó de media distancia, Bradley Barcola estuvo cerca con un remate alto y Kylian Mbappé estrelló un disparo en el palo tras una gran jugada de Jules Koundé. Michael Olise también dio en el poste y el arquero Jacob Zetterström evitó en varias oportunidades la caída de su arco.

La resistencia sueca se quebró sobre el cierre del primer tiempo. Tras un córner corto, Mbappé encaró hacia el área y sacó un potente derechazo al segundo palo para poner el 1-0. Suecia apenas inquietó antes del descanso con un remate de Elliot Stroud que se fue desviado.

En el complemento, Francia mantuvo el control y amplió rápidamente la diferencia. A los siete minutos, Olise asistió a Barcola, que definió con un remate alto para marcar el 2-0. El conjunto francés siguió generando situaciones, aunque volvió a encontrarse con un inspirado Zetterström.

La goleada se cerró a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Mbappé aprovechó un pase filtrado, ganó en velocidad y definió con categoría para establecer el 3-0 definitivo.

Sobre el final, Viktor Gyökeres tuvo el descuento para Suecia, pero Mike Maignan respondió con una gran atajada para mantener el arco en cero.

Con su doblete, Mbappé igualó la línea de Lionel Messi como máximo anotar de este Mundial con 6 goles. Además en la historia de las Copas del Mundo quedó con 18 tan solo una por detrás del astro argentino que actualmente se encuentra como el único líder con 19 tantos.

Francia sigue mostrando una superioridad total y sin despeinarse. Ya son cinco los partidos consecutivos en los que por lo menos anotar tres goles y ahora su próximo rival el sábado 4 de julio en los octavos de final será la Paraguay de Gustavo Alfaro que viene de dar la gran sorpresa hasta ahora del torneo que fue eliminar a Alemania.