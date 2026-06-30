¿Otra sorpresa o no tanto? Marruecos sigue haciendo de las suyas y eliminó a Países Bajos en penales

El conjunto africano igualó 1-1 en los 120 minutos y se impuso 3-2 desde los doce pasos con una actuación decisiva de Yassine Bounou. Ahora enfrentará a Canadá por un lugar en los cuartos de final.

Marruecos volvió a demostrar que es uno de los equipos más competitivos del Mundial 2026. En un encuentro cargado de tensión disputado en el estadio BBVA de Guadalupe, México, igualó 1-1 frente a Países Bajos y luego se impuso por 3-2 en la definición por penales para sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi encontró en Yassine Bounou a su gran figura. El experimentado arquero fue determinante al contener el remate de Crysencio Summerville en la tanda, mientras que Quinten Timber desvió su disparo y Justin Kluivert estrelló el suyo en el palo. Del lado marroquí, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari convirtieron para asegurar el pasaje de ronda, pese a que Neil El Aynaoui y Achraf Hakimi fallaron sus ejecuciones.

Durante el tiempo reglamentario, el desarrollo fue muy equilibrado. Marruecos generó las situaciones más claras en la primera mitad, pero se encontró con un Bart Verbruggen inspirado, que sostuvo el cero con varias intervenciones importantes y mantuvo con vida al conjunto neerlandés.

En el complemento, el arquero europeo volvió a lucirse al despejar un insólito remate olímpico de Hakimi que tenía destino de gol. Sin embargo, cuando los africanos atravesaban su momento más complicado, apareció Cody Gakpo a los 27 minutos para abrir el marcador tras una excelente asistencia de Crysencio Summerville, que desbordó a pura velocidad antes de ceder el balón al delantero del Liverpool.

Cuando todo parecía indicar que Países Bajos avanzaría de fase, Marruecos reaccionó en el último suspiro. A los 46 minutos del segundo tiempo, Issa Diop ganó de cabeza tras un preciso centro desde la izquierda de Chemsdine Talbi y marcó el 1-1 que desató el festejo de los hinchas africanos y estiró la definición al tiempo suplementario.

En la prórroga, ambos equipos tuvieron oportunidades para desnivelar, aunque la más clara fue para Marruecos. Soufiane Rahimi realizó una gran acción individual, dejó a un defensor en el camino y quedó mano a mano con Verbruggen, que volvió a responder con una atajada espectacular utilizando la pierna derecha para enviar la pelota al córner.

La clasificación terminó resolviéndose desde los doce pasos, donde abundaron los errores de ambos lados. Allí emergió nuevamente la figura de Bounou y la mayor eficacia marroquí terminó inclinando la balanza para cerrar un trabajado 3-2 en los penales que desató la celebración del conjunto africano.

Con este triunfo, Marruecos se instaló entre los 16 mejores del Mundial 2026 y ahora tendrá un desafío de alto voltaje: enfrentará al anfitrión Canadá, que dejó en el camino a Sudáfrica tras imponerse por 1-0. Los africanos buscarán seguir sorprendiendo y mantener vivo el sueño de repetir, o incluso superar, la histórica campaña que los convirtió en protagonistas del fútbol mundial.