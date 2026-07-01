Partidos atractivos y en el horizonte de Argentina para el miércoles

Continúan llevándose a cabo los 16avos de final del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. La actividad continuará durante este miércoles con otros tres grandes compromisos.

Todo comenzará con el encuentro que pondrá frente a frente a los seleccionados de Inglaterra y RD Congo, quienes quedaron primero y segundo en sus respectivos grupos y quieren seguir disputando un buen Mundial. El local México espera su rival en octavos.

Posteriormente, Bélgica, uno de los puntos más bajos de los cabeza de serie, se topará con Senegal, el peor clasificado de todos los terceros que avanzaron de ronda.

Por último, la jornada que inaugura el mes de julio tendrá un partido para cerrar el día entre Estados Unidos y Bosnia, que se dará en el imponente estadio de Santa Clara, en California

Programa de partidos (hora argentina)

13hs. Inglaterra - Congo

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

17hs. Bélgica - Senegal

Lumen Field, Seattle, Washington (Estados Unidos)

21hs. Estados Unidos - Bosnia Herzegovina

Levi’s Stadium, Santa Clara, California (Estados Unidos)



