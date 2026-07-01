México sigue en alza y con andar perfecto: a octavos

La selección de México sorprendió a Ecuador, lo aplastó en un gran primer tiempo y se dedicó a defender la ventaja en el segundo, para imponerse por 2 a 0 y acceder a los octavos de final del Mundial 2026. En un encuentro que disputó en el estadio Azteca, el conjunto norteamericano ganó con tantos de los delanteros Julián Quiñones y Raúl Jiménez, a los 21 y 30 minutos de la primera etapa.

El triunfo ratifica el gran momento que vive el seleccionado que dirige Javier Aguirre en su tercera Copa del Mundo como anfitrión, en la que aún no recibió goles y ya aseguró el pase a los octavos de final. Así, el representativo mexicano alcanzó la instancia en la que cayó en siete certámenes de manera consecutiva, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, y está a un partido de igualar su mejor participación en una cita mundialista.

Su próximo rival será el ganador entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que jugarán este miércoles primero de julio a las 13:00, en un duelo pactado para disputarse el domingo 5 de julio a las 21:00 (ambos en horario argentino).



