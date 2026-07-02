"Era la primera vez que veían la nieve": el emocionante momento que vivieron los chicos de una escuela en Mar del Plata

"Era la primera vez que veían la nieve": el emocionante momento que vivieron los alumnos de una escuela primaria en Mar del Plata

La primera hora de clases transcurría con normalidad en la Escuela Primaria N°35 "Perito Francisco Moreno", del barrio San Martín, cuando un fenómeno tan inusual como esperado cambió por completo la rutina: comenzó a nevar y la sorpresa invadió a toda la comunidad educativa.

Un rápido vistazo por la ventana alcanzó para que docentes y alumnos advirtieran que los primeros copos caían sobre el patio. La emoción fue inmediata y los distintos cursos salieron al aire libre para disfrutar de un espectáculo pocas veces visto en Mar del Plata.

En un video enviado a 0223 puede verse a los chicos corriendo, gritando, saltando y hasta intentando atrapar los copos de nieve con la boca, mientras celebraban un momento que difícilmente olvidarán.

"Era la primera vez que veían la nieve, estaban muy emocionados", contó una de las maestras en diálogo con este medio, al describir la reacción de los alumnos ante el fenómeno.

Durante varios minutos, el patio de la escuela se convirtió en el escenario de un recreo inesperado. Entre risas, juegos y miradas al cielo, los chicos aprovecharon cada instante para disfrutar de una postal extraordinaria que quedará grabada en la memoria.

La escena se repitió en distintos establecimientos educativos de Mar del Plata, donde la inesperada nevada interrumpió por unos minutos la rutina escolar. En varios colegios, docentes aprovecharon el momento para acompañar a los alumnos al patio y permitirles disfrutar de una experiencia que, para muchos, quedará entre los recuerdos más especiales de su infancia.