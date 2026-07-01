Armó la primera boutique de figuritas del Mundial 2026, donde comprás la que te falta: "Salvé mi deuda con ese niño que fui"

Zona Figus es la primera plataforma en Argentina dedicada al registro y la compra de figuritas del Mundial 2026. Surgió de la necesidad de completar el álbum sin dejarlo librado a la suerte ni de gastar una fortuna en paquetes repetidos.

"Arrancó sin que yo lo planeara. Le compré unos paquetes de figuritas a mis sobrinos para ayudarlos, y de joda les dije que yo también había empezado a coleccionar", contó a 0223 el creador detrás del proyecto, Ezequiel Prestipino, y agregó: "Abrí el primer sobre y ahí pasó algo que no esperaba: se activó un recuerdo, un niño que había quedado en el olvido".









"Ese pibe que en su momento no tuvo la posibilidad económica en la familia para destinar plata a completar un álbum volvió, pero esta vez con la empatía de un adulto. Terminé regalándoles los treinta paquetes enteros a mis sobrinos, pero ya era tarde para mí, la mecha estaba prendida", recordó Prestipino.

Siguió comprando paquetes de figuritas y encontrando miles de repetidas. "Cada Messi de más que me tocaba se lo regalaba a amigos cuyos hijos lo necesitaban para su álbum y me metí de lleno a completar el mío. Tardé trece días y salvé mi deuda con ese niño que fui", contó.

Pero la revelación se le apareció después. "Toda esa gente gastando plata a ciegas, abriendo sobres al azar, cuando lo que necesitaban era simple: la figurita puntual que les faltaba, no la lotería del paquete cerrado", expresó Prestipino respecto a la idea que dio origen a Zona Figus, "la primera boutique de figuritas del Mundial 2026 en Argentina, con una idea central: certeza en vez de lotería".





La boutique de figuritas hecha realidad

Según el creador, el proyecto tomó forma en tres días. "Vos comprás lo que te falta, no lo que el azar decida darte", explicó Prestipino y agregó: "También me motivó el precio del paquete oficial, que cambia según dónde estés parado. En muchas provincias están pagando hasta $5.000 por un paquete. Ahí también Zona Figus ofrece algo más justo: comprás la figurita puntual, no un sobre inflado de precio por la escasez".

"Yo soy de la vieja escuela, me crié cambiando figuritas en la vereda, con la adrenalina de no saber qué te iba a tocar hasta último momento. Por eso, aunque tenga pedidos de todas las provincias del país, lo primero que aconsejo siempre es: si te faltan muchas, andá al cambio. No compres", comentó el creador de Zona Figus y agregó: "Armé una comunidad de intercambio libre para eso, para que la gente pueda cambiar sin gastar un peso, como se hacía toda la vida".









Sin embargo, muchas personas le dijeron que no tenían tiempo, que las figuritas no llegan a todos lados o que piden precios muy costosos por un paquete. "Ahí aparece la verdadera necesidad, cuando te faltan diez figuritas puntuales y salís a comprar paquete tras paquete, y la estadística es cruel. Ahí la vieja escuela del cambio ya no alcanza y es donde Zona Figus tiene sentido: no reemplaza el cambio, lo complementa cuando el cambio ya no puede darte lo que necesitás", sentenció.

"Cuando a alguien le falta una sola figurita para completar el álbum, se la regalo", contó Prestipino y explicó: "Hay cosas que no tienen precio, y la ilusión de un álbum completo es una de ellas. Todo lo demás, se compra".

En las primeras 24 horas desde la apertura de Zona Figus más de 5.000 personas visitaron la web y en ese mismo tiempo se registraron 750 pedidos con más de 8350 figuritas vendidas. "Hoy tengo más de 8.000 figuritas en stock y hago envíos a todo el país", resumió el creador.









Para cerrar, anticipó que la idea no termina acá: "A futuro quiero darle espacio a todos los coleccionistas para que puedan comprar y vender dentro de la propia plataforma, corriendo del medio la informalidad de las redes sociales y de los e-commerce digitales que cobran una fortuna en comisiones por vender".