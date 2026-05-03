Es oficial: confirman que Mar del Plata volverá a tener su Fan Fest durante el Mundial

En la final contra Francia, alrededor de 140 mil personas asistieron al Fan Fest de Las Toscas.

A poco más de un mes para el inicio del tan ansiado Mundial de Fútbol 2026, confirmaron que Mar del Plata volverá a contar con su exitoso Fan Fest para alentar a la Selección Argentina, al igual que ocurrió en la pasada edición donde el conjunto nacional consiguió la tercera estrella.

La esperada noticia fue confirmada en redes sociales por el concejal del PRO, Fernando Muro, quien detalló que "su realización se está logrando gracias al sector privado" y adelantó que "muy pronto" habrá "más novedades".

Previamente, el director general de Cultura municipal, Francisco Taverna, ya había informado que existían preparativos para una nueva fiesta popular, aunque piensan distintas estrategias para hacerlo realidad debido a que las malas condiciones climáticas podrían transformarse en un obstáculo.

Esta edición será posible a partir de aportes privados, según informó Muro.

“Estamos poniéndonos creativos en ver cómo, a pesar del frío, podemos lograr encontrarnos en algunos lugares de Mar del Plata y ver juntos los partidos de Argentina. Los horarios son en realidad completamente raros”, le había comentado a Extra, la radio de 0223.

¿Cábala?

Se recuerda que esta iniciativa fue furor en el Mundial de Qatar 2022 y la máxima asistencia de público se registró, como era de esperarse, en la histórica final contra Francia. Alrededor de 140 mil personas se acercaron el mediodía del domingo 18 de diciembre a la zona de Las Toscas para delirar con la consagración argentina.

Mar del Plata, con Emiliano "Dibu" Martínez como su embajador dentro del seleccionado mayor, acompañó a La Scaloneta desde el primer partido. Primero transmitiendo cada cotejo en vivo con una pantalla gigante, luego con dos, y después se sumó la tercera pantalla gigante orientada hacia la playa y el mar. Un lujo único que sólo pudo hacerse en Mar del Plata.

Fixture de Argentina en fase de grupos