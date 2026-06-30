La insólita discusión de un grupo de padres en WhatsApp: "Lo mando a la escuela a estudiar, no a que aprenda a ser un barrabrava"

La insólita discusión de un grupo de padres en WhatsApp por el Mundial en las escuelas.

La discusión de un grupo de padres en WhatsApp se viralizó en los últimos días en Tik Tok por su insólita resolución. Todo comenzó cuando una madre se quejó de que los chicos iban a ver el partido de la Selección argentina en el aula.

“Gente, consulta, el lunes juega Argentina a las 14, ¿ustedes van a retirar a los chicos antes o los dejan en el colegio?”, preguntó la mujer en el grupo de WhatsApp de madres y padres de la escuela. La mayoría respondió que los dejaría porque el establecimiento iba a pasar el partido, pero a ella no le pareció correcto.

“Qué locura, una falta de respeto, yo mando a Agustín al colegio a estudiar, no a que aprenda a ser un barrabrava. Las maestras deberían estar educando a nuestros hijos, no rascándoselas viendo un partido de fútbol”, escribió indignada.

El padre de un niño le contestó: "¿Vos no vas a ver el partido en tu trabajo?", a lo que la mujer respondió: “Sí, pero en mi trabajo no crío al hijo de otro por ende no le afecta a nadie. Ahora voy a mandar un mail al colegio para quejarme y si a las maestras no les gusta hubiesen estudiado otra cosa”.

Para conocer la opinión de todos los miembros del grupo, armaron una encuesta que reveló lo que todos sospechaban: 17 padres votaron que estaba bien que los chicos vieran el partido en la escuela y solo una persona se manifestó en contra.









La mujer envió el mail de todas maneras y el colegio comunicó finalmente que no transmitiría el partido. “Ahora no lo entienden, pero cuando sus hijos sean adultos responsables me lo van a agradecer”, expresó la madre.

Pero la cuestión no terminó ahí. La Selección jugó contra Austria y la mujer volvió a escribir en el grupo: “No entiendo nada, acabo de salir del colegio y me dijeron que no hay ningún paro docente, que de dónde salió eso”. Seguido a ello, mandó una captura del aviso que le había llegado antes, dando aviso a las familias de que debían retirar a los niños a las 15 porque habría paro docente.

“Pilar, acá estoy. Lo hice yo con IA”, confesó uno de los padres en el grupo, a lo que ella reaccionó con furia: “Me tuve que cruzar la capital entera y me perdí el partido de Argentina”.

“Genial, porque esa era la idea. Como por tu culpa los docentes y los chicos no pudieron ver el partido, lo más justo me pareció que vos tampoco lo veas. Te dejo que estamos en la oficina festejando el triunfo de la Selección”, cerró el hombre.