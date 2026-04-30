Desde este viernes entran en vigencia los peajes sin barrera en el conurbano: cómo pagar si no tenés TelePASE

A partir de este viernes 1° de mayo, los peajes sin barrera de Aubasa entran en vigencia en varios accesos del conurbano bonaerense. El sistema free flow registra automáticamente la patente de cada vehículo que pasa - con o sin TelePASE - lo que significa que quienes crucen sin el dispositivo habilitado van a acumular una deuda que deberán regularizar online. Así funciona el trámite.

El nuevo sistema de peajes sin barreras que Aubasa implementó en varios accesos del conurbano bonaerense registra automáticamente la patente de cada vehículo que pasa. Eso significa que si cruzaste por Villa Elisa, Gutiérrez, Hudson, Dock Sud, Bernal, Quilmes o Berazategui sin TelePASE o con el dispositivo inhabilitado, la deuda quedó registrada y hay que pagarla.

La buena noticia es que el trámite es completamente online y se resuelve en pocos minutos desde el celular o la computadora.

El paso a paso para pagar

El primer paso es ingresar al portal oficial de Aubasa en pagopatente.com.ar. Es importante acceder únicamente por esa dirección para evitar sitios falsos, una precaución especialmente relevante después de los casos de estafas con portales que imitan a entidades oficiales que se registraron en los últimos meses.

El segundo paso es completar los datos del vehículo: patente, nombre, apellido, número de celular y correo electrónico. Una vez completado el formulario hay que tildar el captcha de "No soy un robot" y presionar enviar.

El paso a paso para pagar el pase por el peaje si no tenés habilitado el Telepase.

El tercer paso es revisar el resumen de deuda. El portal mostrará el total adeudado en Aubasa discriminado por fecha, lo que permite verificar exactamente qué pasadas quedaron sin pagar y en qué peajes.

El cuarto y último paso es seleccionar pagar y completar el proceso con los medios de pago habilitados por el portal.

Por qué conviene regularizar rápido

El sistema free flow no solo registra el paso — también habilita el cobro de recargos por mora si la deuda no se regulariza dentro de un plazo determinado. Además, con la extensión del sistema prevista para la Ruta 2 y otros corredores hacia la Costa Atlántica durante 2026, tener deudas pendientes puede generar inconvenientes en futuros viajes.

Si tenés dudas sobre una pasada o el portal no reconoce tu patente, Aubasa recomienda comunicarse directamente con su servicio de atención al cliente antes de intentar el pago por canales alternativos.