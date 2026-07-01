¿El mejor partido del Mundial? Épica remontada de Bélgica para un triunfo inolvidable

Bélgica le dio vuelta el partido a Senegal por 3 a 2 en el Estadio Seattle y se metió en los octavos de final del Mundial 2026, donde esperará por Estados Unidos o Bosnia.

Sobre el final del segundo tiempo, Romelu Lukaku, a los 41 minutos, y Youri Tielemans, a los 44, sorprendieron a Senegal y empataron el marcador para ir a la prórroga. Y en el final del encuentro, el mismo Tielemans puso el 3 a 2 desde los doce pasos. El equipo africano lo ganaba con los tantos de Habib Diarra, a los 25 minutos del primer tiempo, y de Ismaïla Sarr, a los seis del complemento, en un duelo que parecía liquidado.

Senegal fue superior durante gran parte del encuentro y generó la primera ocasión a los 12 minutos, cuando Ismail Jakobs desbordó por la izquierda, envió el centro, Thibaut Courtois dio rebote e Ismaïla Sarr estrelló su remate en el palo. A los 24 llegó la apertura del marcador: Sadio Mané metió un centro preciso, Sarr volvió a cabecear contra el poste y, tras el rebote, Habib Diarra marcó el 1 a 0. Bélgica apenas respondió con un remate de Maxim de Cuyper que controló el arquero Mory Diaw antes del descanso, en lo que fue una muy floja actuación.

En el entretiempo, García apostó por el ingreso de Romelu Lukaku, aunque el segundo tiempo comenzó con un nuevo golpe africano, ya que tras un pelotazo largo de Moussa Niakhaté, Sarr controló de pecho, le ganó la espalda a Arthur Theate y definió ante Courtois para el 2 a 0.

El conjunto europeo reaccionó recién en el tramo final, después de un aviso de Dodi Lukebakio, cuando Thomas Meunier envió un centro rasante que Lukaku empujó para descontar a cinco minutos del cierre. Poco después, el mediocampista Leandro Trossard asistió a Tielemans, que marcó el 2 a 2 y llevó el partido al suplementario tras una gran remontada.

Cuando todo parecía encaminado a los penales, Lamine Camara derribó a Tielemans dentro del área y tras revisar la acción en el VAR, el árbitro sancionó penal y el propio mediocampista convirtió el 3 a 2 definitivo.



