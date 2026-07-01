Hace instantes, Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF, en el que se desempeñaba como director titular en representación del Estado nacional. La reciente decisión marca su desvinculación definitiva de la función pública tras haber dejado, días atrás, la Jefatura de Gabinete.

La renuncia fue comunicada mediante una breve nota dirigida al presidente de YPF Horacio Marín, en la que informó su dimisión al cargo de Director Titular por la Clase A, sin brindar mayores explicaciones sobre los motivos.

Adorni había asumido ese lugar meses atrás, con la llegada de su cargo en Jefatura de Gabinete. Su función estaba vinculada a la denominada "acción de oro", el mecanismo que otorga al Estado facultades especiales sobre determinadas decisiones estratégicas dentro de la empresa.

Ahora, la renuncia deberá ser considerada por el directorio y posteriormente por los accionistas de YPF, en el marco del procedimiento administrativo previsto para este tipo de cargos.

El exfuncionario completa así su salida del Gobierno nacional, en un contexto atravesado por las denuncias de enriquecimiento ilícito y corrupción en su contra y una investigación en curso sobre su patrimonio y declaraciones juradas.